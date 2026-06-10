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Camisa do Haiti na Copa terá de ser mudada após alegadas mensagens políticas

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Camisa do Haiti na Copa terá de ser mudada após alegadas mensagens políticas
Camisa Do HaitiCopa Do MundoFifa
📆6/10/2026 3:43 PM
📰Terranoticiasbr
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A empresa Saeta informou que a camisa da seleção haitiana terá de ser mudada a pedido da Fifa devido a alegadas mensagens políticas. A camisa traz uma ilustração da Batalha de Vertières, travada em 1803, que foi considerada decisiva para a independência do país.

A empresa Saeta informou que a camisa da seleção haitiana terá de ser mudada a pedido da Fifa devido a alegadas mensagens políticas . A camisa traz uma ilustração da Batalha de Vertières, travada em 1803, que foi considerada decisiva para a independência do país.

A empresa respeitou o processo e implementou os requisitos finais comunicados pela Fifa. A camisa do Haiti também traz uma bandeira azul e vermelha, que é uma referência à primeira bandeira nacional. A Saeta confirmou que a bandeira não é da Polônia, mas sim do Haiti. A mudança na camisa foi solicitada pela Fifa devido a uma interpretação diferente dos elementos visuais.

A empresa não informou quais mudanças específicas foram solicitadas pela Fifa. A polêmica com a camisa também incluiu a questão de se o uniforme trazia a bandeira da Polônia, o que foi negado pela Saeta. A Batalha de Vertières é um evento histórico importante para o Haiti e a camisa é uma homenagem aos homens e mulheres que contribuem para o futuro do país.

A Fifa determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de forma diferente de acordo com seus regulamentos e solicitou modificações no design. A Saeta respeitou o processo e implementou os requisitos finais comunicados pela Fifa. A camisa do Haiti é uma parte importante da história e da cultura do país e a mudança solicitada pela Fifa pode ser vista como uma forma de proteger a integridade da competição.

A Fifa tem o poder de determinar as regras e regulamentos da competição e a Saeta respeitou essa decisão. A mudança na camisa pode ser vista como uma forma de garantir que a competição seja imparcial e que as regras sejam respeitadas. A Saeta continuará a contribuir para o futebol haitiano e deseja à seleção muito sucesso na Copa do Mundo da Fifa 2026

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