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Camisa de Pavel Sulc rasgada durante partida da Copa do Mundo de 2026

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Camisa de Pavel Sulc rasgada durante partida da Copa do Mundo de 2026
Pavel SulcCopa Do Mundo De 2026Han-Beom Lee
📆6/12/2026 3:46 AM
📰Terranoticiasbr
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O meio-campista da República Tcheca teve a camisa rasgada após uma disputa com o defensor da Coreia do Sul durante uma partida da Copa do Mundo de 2026.

Pavel Sulc , meio-campista da República Tcheca , teve a camisa rasgada durante uma partida da Copa do Mundo de 2026 contra a seleção da Coreia do Sul.

A disputa ocorreu após uma troca de bola entre os jogadores Pavel Sulc e Han-Beom Lee. Lee apoiou o braço sobre Sulc, que teve a camisa rasgada imediatamente. O árbitro marcou a falta, mas não aplicou cartão amarelo ao sul-coreano. Apesar disso, Sulc tentou cobrar rapidamente, mas o árbitro percebeu o rasgo no uniforme e exigiu que o jogador deixasse o campo para trocar de camisa.

O retorno do tcheco foi autorizado logo após a cobrança da falta, evitando prejuízo à República Tcheca. A facilidade com que a camisa se rompeu repercutiu nas redes sociais, levantando questionamentos sobre o material utilizado nas camisas da Copa

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Pavel Sulc Copa Do Mundo De 2026 Han-Beom Lee República Tcheca Coreia Do Sul

 

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