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Camisa da seleção brasileira seria vermelha, mas foi vetada após polêmica

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Camisa da seleção brasileira seria vermelha, mas foi vetada após polêmica
Seleção BrasileiraCamisa VermelhaVetada
📆6/20/2026 1:46 AM
📰JornalOGlobo
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A seleção brasileira enfrenta o Haiti com o uniforme azul, mas o plano inicial era usar uma camisa vermelha. A antiga direção da CBF aprovou o modelo, que entrou em produção, mas foi descartado após polêmica sobre a troca das cores tradicionais.

A seleção brasileira enfrenta o Haiti com o uniforme azul , mas o plano inicial era usar uma camisa vermelha . A antiga direção da CBF aprovou o modelo, que entrou em produção, mas foi descartado após polêmica sobre a troca das cores tradicionais.

O vermelho foi associado politicamente ao PT, gerando críticas de diversos setores. O novo presidente da CBF, Samir Xaud, interrompeu a produção, optando por manter as cores históricas. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira, na Filadélfia, com camisa e calção azuis e meias pretas, mas a vaga ocupada pelo atual segundo uniforme da seleção estava originalmente destinada a um modelo vermelho. O projeto chegou a ser aprovado pela antiga direção da CBF e entrou em produção, antes de ser interrompido em meio à forte repercussão provocada pela troca de uma das cores mais tradicionais da equipe.

A existência da camisa veio a público em abril de 2025, quando foram divulgadas imagens de um modelo predominantemente vermelho, com detalhes pretos e o símbolo da Jordan Brand no lugar do tradicional logotipo da Nike. O uniforme havia recebido o aval de Ednaldo Rodrigues, então presidente da CBF. Naquele momento, porém, a entidade afirmou em nota que as imagens não eram oficiais e garantiu que os padrões amarelo e azul seriam preservados.

Meses depois, o novo presidente da confederação, Samir Xaud, confirmou que a peça realmente estava sendo fabricada.

Brasil x Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo - Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Comemoração de gol de Matheus Cunha no jogo do Brasil contra o Haiti na Copa do Mundo - Foto: Dan Mullan / Getty Images via AFP Raphinha tem gol anulado em Brasil x Haiti pela Copa do Mundo 2026 - Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Comemoração de gol de Matheus Cunha no jogo do Brasil contra o Haiti na Copa do Mundo - Foto: Dan Mullan / Getty Images via AFPCamisa da seleção brasileira seria na cor vermelha - Foto: Divulgação/Footy Headlines A proposta provocou críticas por dois motivos.

Parte dos torcedores e de políticos de direita relacionou o vermelho ao PT e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, transformando o uniforme em mais um capítulo da disputa política em torno dos símbolos nacionais. A rejeição, no entanto, não ficou restrita a esse grupo: jornalistas, ex-jogadores e torcedores de diferentes posições políticas também argumentaram que o vermelho romperia a identidade histórica da seleção e substituiria o azul, cor consagrada como segundo uniforme no primeiro título mundial do Brasil, em 1958.

Poucos dias depois de assumir a CBF, em maio de 2025, Samir Xaud convocou uma reunião de emergência com a Nike e pediu que a fabricação fosse interrompida. O dirigente afirmou que tomou a decisão não por razões políticas, mas para preservar as cores presentes na bandeira brasileira, e disse que também não havia gostado do desenho.

Vini Junior, Vitor Roque, Estêvão, Marquinhos e Matheus Cunha posam com a nova camisa azul da seleção brasileira - Foto: Divulgação/Jordan/Nike A fornecedora produziu então o modelo azul lançado oficialmente em março deste ano, mantendo a parceria com a Jordan Brand e o símbolo de Michael Jordan. É essa camisa, criada depois do veto ao vermelho, que a seleção usa contra o Haiti

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Seleção Brasileira Camisa Vermelha Vetada Polêmica Uniforme Azul

 

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