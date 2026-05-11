Camila Queiroz declara amor e comparte fotos da filha, Clara

Rio - Camila Queiroz, de 32 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (11), cliques inéditos da filha, Clara, que está prestes a completar 5 meses.
Discreta, a atriz só havia mostrado o rostinho da primogênita no dia 30 de abril. Um dia após o Dia das Mães, a artista se declarou à herdeira. fotogaleria 'Minha filha, minha Clara, confesso que ainda não consigo descrever tamanho sentimento… É demais, transborda, transforma, emociona. A vida toda sonhei com você, te esperei, imaginei como e quando seria. Me preparei para a sua chegada e para o nosso reencontro', iniciou Camila.
'Nasci para ser sua mãe, 'pituca'. O meu amor por você transcende tudo. Hoje eu entendo o que dizem sobre o amor de mãe. Nossa conexão é uma das coisas mais profundas que já vivi.
Você tem cheiro de amor. Que honra ser sua mãe, aprender com você, ter a chance de te educar, te apresentar o mundo, te ver crescer e descobrir ele todinho. Te amo com toda a minha alma, minha filha. Mamãe', concluiu a artista.
A publicação encantou famosos e fãs.
'Vocês merecem toda felicidade do mundo', disse Anitta. 'Lindas. Amo você, o casal e essa filhota linda', declarou Elizabeth Savala.
'Ah, meu Deus', expressou Giovanna Lancellotti. 'Perfeita, não tinha como ser diferente', comentou uma admiradora. 'Que lindeza', opinou outra pessoa. Clara nasceu no dia 12 de dezembro.
A bebê é fruto do casamento com o também ator Klebber Toledo. Eles iniciaram o relacionamento em 2016. Dois anos depois, oficializaram a união em uma cerimônia à beira-mar, realizada em Jericoacoara, no Ceará
