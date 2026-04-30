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Camila Queiroz brinca com semelhança da filha Clara com Klebber Toledo após revelar rosto da bebê

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Camila Queiroz brinca com semelhança da filha Clara com Klebber Toledo após revelar rosto da bebê
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📆4/30/2026 8:11 PM
📰CNNBrasil
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A atriz Camila Queiroz respondeu aos comentários dos fãs sobre a semelhança entre sua filha Clara e o pai, Klebber Toledo, após a primeira exposição pública do rosto da bebê em uma capa de revista. A atriz compartilhou fotos e brincou com as comparações, mostrando seu bom humor e o amor pela família.

A atriz Camila Queiroz , aos 32 anos, reacendeu a discussão sobre a semelhança entre pais e filhos ao comentar as reações dos fãs às primeiras imagens públicas de sua filha, Clara , que tem apenas 4 meses de idade.

A pequena Clara, fruto do amor entre Camila e Klebber Toledo, 39, teve seu rosto revelado ao público pela primeira vez em uma capa de revista, gerando uma onda de comentários e comparações nas redes sociais. A atriz, com seu característico bom humor, respondeu às observações dos seguidores, que rapidamente notaram a forte semelhança da bebê com o pai. Camila compartilhou a capa da revista Marie Claire Brasil, onde Clara aparece radiante, e brincou com a percepção do público.

'Por essa vocês não estavam esperando, né? Ai, que alegria poder compartilhar essa capa com vocês, apresentar a nossa pituquinha. Mas vocês estão aí comentando: ‘Ah, ela é a cara do Klebber, é o xerox do Klebber, ah, a Camila pariu o marido’. Gente, de todas as fotos da Clara que eu tenho, essa é a que ela está mais parecida comigo.

Só para vocês terem uma ideia', declarou a atriz, acompanhada de risadas. A leveza com que Camila abordou o assunto demonstra sua naturalidade em relação à maternidade e a forma como lida com a atenção da mídia e dos fãs. Para reforçar a brincadeira, Camila publicou uma foto de Klebber Toledo quando bebê, com a legenda: 'Essa perfeição aqui é o papai, mas poderia facilmente ser a Clarinha. Fala sério?

Eu morro de amor!

'. A imagem antiga ressaltou ainda mais a notável semelhança entre pai e filha, alimentando a divertida discussão entre os admiradores do casal. A revelação do rosto de Clara marcou um momento especial para Camila e Klebber, que sempre prezaram pela privacidade da filha nos primeiros meses de vida. A decisão de compartilhar a imagem da pequena com o público foi tomada com carinho e entusiasmo, celebrando a chegada da nova integrante da família.

Clara nasceu em 12 de dezembro de 2025, e o anúncio da gravidez pegou muitos de surpresa, já que Camila e Klebber mantiveram a gestação em sigilo até o quinto mês. O casal, que está junto há aproximadamente dez anos, iniciou seu relacionamento durante as gravações da novela 'Êta Mundo Bom', onde a química entre eles era evidente. Desde então, Camila e Klebber construíram uma história de amor sólida e inspiradora, baseada no respeito, na cumplicidade e no carinho mútuo.

A chegada de Clara fortaleceu ainda mais esse vínculo, transformando-os em pais apaixonados e dedicados. Antes de se tornarem pais, Camila Queiroz construiu uma carreira de sucesso como modelo, mas optou por se dedicar integralmente à maternidade e à família. A atriz revelou que essa decisão foi motivada pelo desejo de acompanhar de perto o desenvolvimento da filha e de estar presente em todos os momentos importantes de sua vida.

A escolha de Camila demonstra a importância que ela atribui à família e ao papel de mãe, priorizando o bem-estar e a felicidade de sua filha acima de tudo. A revelação do rosto de Clara e as declarações de Camila e Klebber emocionaram os fãs, que celebraram a alegria do casal e a beleza da pequena. A história de amor de Camila e Klebber, agora com a adição de Clara, continua a inspirar e encantar a todos

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