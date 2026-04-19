Camila Cañeque: Legado Póstumo con Dos Obras que Reflexionan sobre el Fin y la Renuncia

Tras el fallecimiento de la escritora y artista Camila Cañeque, se publican "La última frase", un libro póstumo sobre finales, y "Anuncios", una novela experimental que explora el lenguaje, la inactividad y la incomunicación en la sociedad contemporánea.

Camila Cañeque , escritora, artista y pensadora, cuya vida se vio trágicamente truncada a los 39 años el 14 de febrero de 2024, dejó un legado literario fascinante y polifacético. Obsesionada con los finales, recopiló cientos de últimas frases de libros, culminando en su obra "La última frase", un volumen que enumera, clasifica y remolina estas sentencias, explorando en clave ensayística y biográfica los temas de la conclusión y el fin.

El libro, publicado por La uÑa RoTa, fue aclamado y alcanzó su cuarta edición, consolidándose como una obra perdurable entre los aficionados a los juegos literarios y los misterios de la palabra escrita, con el respaldo de figuras como Enrique Vila-Matas. Tras su partida, y rescatada de sus archivos digitales, emerge otra novela completa de Cañeque: "Anuncios", publicada también por La uÑa RoTa en su colección Libros del Condotiero. Esta novela experimental se caracteriza por un planteamiento singular: la historia se centra en un músico de jazz lituano, Don, residente en Nueva York, cuya voz torrencial y hábitos etílicos llenan el relato. Sin embargo, la narración está a cargo de una protagonista voluntariamente muda, que actúa como una cámara, registrando únicamente los parlamentos y acciones de Don, y añadiendo acotaciones, principalmente en los escasos escenarios de su diminuto apartamento y un bar. Don parece ajeno al mutismo de su acompañante, absorbiendo todo el protagonismo, lo que plantea la pregunta, tal como la propia Cañeque explicaba en una nota, sobre la dinámica de la mirada y quién es el verdadero autor del libro, sugiriendo una observación "robótica y forense" donde dos cuerpos coexisten pero las palabras fluyen en direcciones opuestas. "Anuncios" se gestó paralelamente a "La última frase" y refleja la línea experimentadora de Cañeque. El editor, Carlos Rod, describe a Don como un personaje que "no ha sabido adaptarse al siglo XXI", cuya incomprensión de los códigos actuales lo va expulsando de la ciudad sin caer en la nostalgia o el reaccionarismo. Vila-Matas, en un reciente artículo, cataloga el estilo de Cañeque como una "radical exploración del lenguaje" y una "no menos radical desobediencia artística", comparándola con autoras como Angélica Liddell y destacando la "ausencia, taciturnidad, agotamiento de los discursos" que marcan su obra. La renuncia de la narradora en "Anuncios" resuena con la exploración de Cañeque sobre la inactividad derivada del cansancio de la vida contemporánea, un concepto teorizado por Byung-Chul Han como la "sociedad del cansancio". Esta "estética de la renuncia" también se vislumbra en la obra de Vila-Matas y en las performances de Cañeque, centradas en la espera, el descanso y el alivio del agotamiento cotidiano, así como en su obra pictórica de muebles reconfortantes. Su trabajo artístico se exhibió en importantes galerías y museos de Nueva York, Estocolmo y Barcelona, entre otros. Su madre, Montse González, recuerda que Camila afirmaba "solo ser feliz trabajando", un trabajo que para un artista implica una dedicación constante





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Camila Cañeque Literatura Arte Obras Póstumas Ensayo Novela Experimental

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hortência lamenta morte do ‘Mão Santa’: 'quando se fala de basquete, o nome do Oscar vem junto'Rainha do basquete diz que Oscar deixou um grande legado no basquete e para a vida

Read more »

Presidente do COB lamenta morte de Oscar: 'Representou valores do espírito olímpico'Em nota, Marco Antonio La Porta falou sobre legado do ídolo do basquete brasileiro e mundial

Read more »

Brasil se despede de Oscar Schmidt: Lula e Ministério do Esporte celebram legado do 'Mão Santa'O presidente Lula e o Ministério do Esporte homenagearam Oscar Schmidt, o lendário 'Mão Santa', falecido aos 68 anos. Recordado por suas cinco participações olímpicas, o recorde de pontuação e a histórica medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, Oscar Schmidt deixou um legado inestimável para o basquete brasileiro e mundial. Sua dedicação, talento e amor à camisa da Seleção inspiraram gerações e uniram o país em torno do esporte. Homenagens de personalidades como Galvão Bueno também marcam o adeus ao ídolo.

Read more »

Último técnico de Oscar Schmidt relembra parceria e exata legado: 'Inspirou gerações'Apaixonado por esportes, iniciei a carreira como colaborador na VAVEL Brasil, onde cobri os Jogos do Rio 2016. Depois, me tornei estagiário no LANCE!, em 2019, onde fiquei pouco mais de dois anos. Desde 2022 trabalho no Jornal O Dia como repórter da editoria de Esportes.

Read more »

Alina Fernández, hija de Fidel Castro, reflexiona sobre su legado y el dolor de CubaAlina Fernández, hija ilegítima de Fidel Castro, comparte su perspectiva sobre la carga de ser descendiente del exlíder cubano, el dolor que le causa el estado actual de Cuba y su vida en el exilio en Miami. Se destaca su participación en el documental La hija de la Revolución, que narra su testimonio y la historia cubana desde la perspectiva del exilio.

Read more »

Ipsos/Ipec: 64% dos brasileiros discordam dos ataques contra o IrãSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »