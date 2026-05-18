Camión-tanque envuela en llamas en Avenida Brasil: interrumpido el tráfico y causan reflexos en el tránsito

Un camión-tanque se incendió en la tarde de esta segunda fecha (18) en la Avenida Brasil, en la altura de Coelho Neto, Zona Norte del Rio. El incendio obstaculizó el transito total en los dos sentidos y causo efectos en el circulacr de la zona neighborhood. Según el cuerpo de bomberos Militar del Estado do Rio de Janeiro. el cuartel fue activado por alrededor de las 13h36 para sofocar el fuego. El vehiculo circulaba por la pista sentido Campo Grande cuando el fuego comenzo en el trecho cerca del cruce con la Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, en las inmediaciones del acceso al BRT Botafogo, en la region de Acari. Por causa del incendio, las pistas central y lateral tuvieron que ser interrumpidas en los dos sentidos causando congestion y impacto en el desplazamiento de los motoristas que pasan por la via principal de la ciudad. De acuerdo con los bomberos, el conductor logro escapar del camion antes que el fuego increcase.

Com o vazamento de combustible, as chamas se espalharam rapidamente pela pista - Reprodução/Centro de Operações Rio Um caminhão-tanque pegou fogo na tarde desta segunda-feira (18) na Avenida Brasil, na altura de Coelho Neto, Zona Norte do Rio.

O incêndio provocou a interdição total da via nos dois sentidos e causou reflexos no trânsito da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o quartel foi acionado por volta das 13h36 para combater as chamas. O veículo trafegava pela pista sentido Campo Grande quando o fogo começou no trecho próximo ao cruzamento com a Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, nas imediações do acesso ao BRT Botafogo, na região de Acari.

Por causa do incêndio, as pistas central e lateral precisaram ser interditadas nos dois sentidos causando congestionamento e impacto no deslocamento de motoristas que passam pela principal via expressa da cidade. Com o vazamento de combustible, as chamas se espalharam rapidamente pela pista, assustando motoristas que passavam pelo local. Segundo os bombeiros, o motorista conseguiu sair do caminhão antes que o fogo aumentasse. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido.

Equipes da Prefeitura do Rio e do Corpo de Bombeiros seguem atuando na ocorrência para controlar as chamas e garantir a segurança da área





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