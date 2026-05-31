Câmeras de segurança registram tiroteio em São Paulo: pessoas correm na Ladeira Porto Geral para fugir do tiroteio na estação São Bento do metrô

Câmeras de segurança registraram o momento em que pessoas correm na Ladeira Porto Geral, que dá acesso à Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo, para fugir de um tiroteio que aconteceu na estação São Bento do metrô, na Linha 1- Azul, na tarde deste sábado (30). O tiroteio, que deixou cinco passageiros e um suspeito de ser criminoso feridos, ocorreu após uma tentativa de assalto.

Câmeras de segurança registraram o momento em que pessoas correm na Ladeira Porto Geral, que dá acesso à Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo , para fugir de um tiroteio que aconteceu na estação São Bento do metrô, na Linha 1- Azul , na tarde deste sábado (30).

Pelo vídeo é possível ver que, às 12h06, policiais que estavam no canto direito da rua entram rápido na estação. Na sequência, centenas de pessoas saem correndo do metrô. Segundos depois, mais um policial chega por baixo e outros dois por cima, todos em direção à estação. Pessoas correm para sair da estação São Bento enquanto acontece um tiroteio no metrô — Foto: Reproduçã





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