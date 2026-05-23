Câmaro atingiu bar após falha nos freios; bebê socorrido em estado grave

Notícia sobre um acidente envolvendo um caminhão e um bar, com duas vítimas mortas e outras duas feridas, incluindo um bebê. O motorista afirmou que o veículo apresentou falha nos freios antes da batida.

Vítimas são dois homens e duas mulheres que estavam no estabelecimento no momento do acidente; bebê foi socorrido em estado grave , nesta sexta-feira (22).

As vítimas são dois homens e duas mulheres que estavam no estabelecimento no momento do acidente, segundo a polícia. As imagens registradas por testemunhas mostram o caminhão desgovernado descendo a via em alta velocidade, tentando evitar uma tragédia maior. O motorista perdeu o controle da direção e atingiu o bar. Segundo a polícia, o motorista afirmou que o caminhão apresentou falha nos freios pouco antes da batida. Outras pessoas no local também receberam atendimento médico





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidentes Trânsito Vícios Em Freios Feridos Bebê Socorrido Tropeça Policial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Veterano goleiro uruguaio ironizado por falha no Mundial de 2026?Torcedores não perdoaram o goleiro que sofreu falha no lance e acabou entregando a bola nos pés do atacante, Pedro, que marcou o único gol da partida. Outros torcedores questionaram o momento do goleiro uruguaio às vésperas do Mundial de 2026.

Read more »

SpaceX postpõe tentativa de novo voo da Starship por falha na torre de lançamentoA empresa de foguetes da bilionária Elon Musk adiou o lançamento previsto para esta quinta-feira (21) devido a uma falha no pino hidráulico que mantém o braço da torre em movimento. A SpaceX planeja testar novos componentes na missão em questão.

Read more »

Dados de segurados do INSS vazam após falha de segurançaInstituição não detalhou quantos segurados tiveram os dados expostos

Read more »

Justiça condena Airbus e Air France por homicídio culposo no acidente do voo AF477Juíza da França condena empresas por falha nos equipamentos e treinamento dos pilotos.

Read more »