Câmaro atingiu bar após falha nos freios; bebê socorrido em estado grave

Notícia sobre um acidente envolvendo um caminhão e um bar, com duas vítimas mortas e outras duas feridas, incluindo um bebê. O motorista afirmou que o veículo apresentou falha nos freios antes da batida.
Vítimas são dois homens e duas mulheres que estavam no estabelecimento no momento do acidente; bebê foi socorrido em estado grave , nesta sexta-feira (22).
As vítimas são dois homens e duas mulheres que estavam no estabelecimento no momento do acidente, segundo a polícia. As imagens registradas por testemunhas mostram o caminhão desgovernado descendo a via em alta velocidade, tentando evitar uma tragédia maior. O motorista perdeu o controle da direção e atingiu o bar. Segundo a polícia, o motorista afirmou que o caminhão apresentou falha nos freios pouco antes da batida. Outras pessoas no local também receberam atendimento médico
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