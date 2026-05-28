Câmara rejeita destaque da escala 4x3 e aprova redução da jornada para 40 horas em comissão

Comissão especial da Câmara aprova texto-base da PEC que reduz jornada semanal de 44 para 40 horas com dois dias de folga. Manobra regimental impede votação de destaque do PL que pedia escala 4x3,用于 constranger o governo. Proposta segue para plenário como prioridade da gestão Lula.

Na Câmara dos Deputados, uma manobra regimental liderada por Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Casa, impediu a votação de um destaque do partido PL que propunha a adoção da escala de trabalho 4x3, ou seja, três dias de folga semanais.

A estratégia do PL, liderado por Sóstenes Cavalcante (RJ), era pressionar o governo a se opor a uma proposta que considerava mais vantajosa aos trabalhadores, criando constrangimento político. Em vez disso, os parlamentares aprovaram o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, com garantia de dois dias de folga (escala 5x2), sem redução salarial.

A transição ocorreria em até um ano, com redução imediata de duas horas e as outras duas ao longo de 12 meses. A aprovação na comissão especial fortalece a pauta trabalhista do governo Lula, que busca implementar a medida como potencial bandeira para a campanha de reeleição. O relator, Leo Prates (Republicanos-BA), conduziu a proposta que recebeu apoio do presidente da Câmara, que costurou acordo pessoalmente com Lula.

O PL, por sua vez, defende no plenário uma redução ainda mais profunda, com a escala 4x3 e validade imediata, em contraste com a postura recente do partido contra a votação do tema antes das eleições e a favor de prazos de transição maiores e compensações para setores impactados. A manobra regimental, que consistiu em votar simbolicamente o texto-base antes dos destaques, evitou que deputados ficassem expostos em votações individuais e garantiu mais segurança ao presidente da Câmara para gerir o processo.

A PEC, de autoria da deputada Erika (PSOL-SP), agora segue para o plenário, onde deverá ser novamente alvo de negociações e可能的 mudanças. O tema da redução de jornada gera debates profundos sobre os impactos na produtividade, na economia e na qualidade de vida dos trabalhadores, refletindo uma agenda prioritária para o governo e um campo de disputa política entre os partidos





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