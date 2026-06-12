Câmara pode votar redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais

O presidente da Câmara, Hugo Motta, incluiu na pauta projeto do governo que reduz a jornada de 44 para 40 horas em duas etapas, sem corte salarial. A proposta tramita em regime de urgência e pode ser votada na próxima semana, enquanto o Senado trava a PEC do fim da escala 6x1.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta de terça-feira (16) o projeto de lei do governo que propõe a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais.

A medida será implementada em duas etapas: a primeira, 60 dias após a promulgação, com redução de duas horas; a segunda, 12 meses depois, completando as 40 horas sem diminuição dos salários. O projeto tramita em regime de urgência desde 30 de maio, travando a pauta da Câmara e impedindo a análise de outras matérias. Hugo Motta sinalizou que deve pautar o projeto já na próxima semana, após conversas com líderes partidários e o Palácio do Planalto.

A proposta do Executivo surge como alternativa à PEC do fim da escala 6x1, que já foi aprovada pela Câmara em maio, mas está travada no Senado. O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) criticou a medida, afirmando que o fim da escala 6x1 é mal inserido em ano eleitoral. O governo esperava votar o texto ainda no primeiro semestre para usar como bandeira de campanha.

No entanto, o Senado tem dificultado o avanço da PEC desde que a proposta chegou à Casa. Com o projeto de lei, o governo busca pressionar o Congresso e garantir a redução da jornada de forma mais célere. Além da redução da jornada, a apreciação do projeto de lei abrirá espaço para outras prioridades de Hugo Motta no semestre: a regulamentação da Inteligência Artificial no Brasil e o reajuste no teto de faturamento para os Microempreendedores Individuais (MEIs).

O relator do projeto, deputado Leo Prates (PDT-BA), iniciou conversas com a equipe técnica para definir a redação final. Se aprovado pelos deputados, o texto seguirá para o Senado em regime de urgência, com prazo de 45 dias para análise. Caso contrário, passará a trancar a pauta da Casa. A escala 6x1, que prevê seis dias de trabalho seguidos por um de descanso, tem sido alvo de críticas de movimentos sindicais e trabalhadores, que defendem uma jornada mais equilibrada.

Com a redução para 40 horas semanais, o governo espera atender parte dessas demandas sem impactar a economia de forma abrupta. No entanto, a proposta enfrenta oposição de setores que temem aumento de custos e perda de produtividade. O projeto também prevê mecanismos de compensação e acordos coletivos para setores específicos a serem detalhados em propostas futuras. Hugo Motta busca aprovar o texto nos mesmos termos da PEC já aprovada pelos deputados, garantindo celeridade ao processo legislativo





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