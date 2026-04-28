Câmara Pauta Votação que Facilita Acesso a Armas de Fogo

Projeto de lei que retira a exigência de 'efetiva necessidade' para adquirir armas é votado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A proposta, de autoria do deputado Marcos Pollon, simplifica os requisitos para posse e porte de armas, gerando debates sobre segurança pública e legítima defesa.

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados se prepara para uma votação crucial nesta terça-feira, 28, que poderá alterar significativamente o cenário da posse e porte de armas de fogo no Brasil.

Em pauta está um projeto de lei proposto pelo deputado federal Marcos Pollon, do Partido Liberal (PL) de Mato Grosso do Sul, que visa simplificar os requisitos para a aquisição e o porte de armas, gerando debates acalorados e preocupações em diversos setores da sociedade. A proposta central do projeto é a remoção da exigência de 'efetiva necessidade' como critério obrigatório para a compra de armas de fogo, um ponto fundamental da Lei 10.826/2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento.

Atualmente, o processo para obter a autorização para possuir uma arma envolve uma série de etapas rigorosas, incluindo a comprovação da efetiva necessidade, a apresentação de antecedentes criminais limpos, a demonstração de uma ocupação lícita e um endereço fixo, além da avaliação da capacidade técnica e da aptidão psicológica do solicitante. A eliminação da 'efetiva necessidade' representa uma flexibilização substancial desses critérios, abrindo caminho para que um número maior de cidadãos possa adquirir armas de fogo com menos obstáculos burocráticos.

Além da alteração relacionada à 'efetiva necessidade', o projeto de lei também propõe modificações nos procedimentos para a obtenção da autorização de porte de arma. A legislação vigente determina que a Polícia Federal só conceda essa autorização após uma análise criteriosa do Sistema Nacional de Armas (Sinarm), que avalia se o requerente realmente necessita da arma devido ao exercício de uma atividade profissional de risco ou à existência de uma ameaça real à sua integridade física.

A proposta de Pollon, no entanto, sugere que a Polícia Federal conceda a autorização de porte de arma simplesmente com base em uma 'declaração formal de risco de ameaça à sua integridade física', sem a necessidade de uma investigação aprofundada ou de provas concretas que justifiquem a necessidade da arma. Essa mudança, se aprovada, poderia facilitar significativamente o acesso ao porte de arma, mesmo para indivíduos que não enfrentam ameaças reais ou que não possuem uma justificativa legítima para portar uma arma de fogo.

O relator do projeto, o deputado Delegado Paulo Bilynskyj, também do PL de São Paulo, já se manifestou favoravelmente à aprovação da proposta, emitindo um parecer que recomenda a sua aprovação pela comissão. A posição do relator indica que o projeto tem um bom potencial de ser aprovado na Comissão de Segurança Pública, o que o aproximaria ainda mais da votação no plenário da Câmara dos Deputados.

A discussão em torno desse projeto de lei é carregada de controvérsias e polarização. Defensores da flexibilização das regras para o acesso a armas de fogo argumentam que a medida é necessária para garantir o direito à legítima defesa dos cidadãos, especialmente em um contexto de crescente violência e insegurança pública. Eles afirmam que a legislação atual é excessivamente restritiva e dificulta que pessoas honestas e cumpridoras da lei possam se proteger de criminosos.

Por outro lado, críticos do projeto alertam para os riscos de um aumento da violência armada e da criminalidade, argumentando que a facilitação do acesso a armas de fogo pode levar a um aumento do número de homicídios, roubos e outros crimes violentos. Eles também expressam preocupação com a possibilidade de que armas de fogo caiam em mãos erradas, como as de criminosos ou pessoas com problemas de saúde mental.

Organizações da sociedade civil, especialistas em segurança pública e defensores dos direitos humanos têm se manifestado contra o projeto, alertando para os seus potenciais impactos negativos na segurança pública e na saúde da população. A votação na Comissão de Segurança Pública é vista como um momento decisivo para o futuro da política de controle de armas no Brasil, e o resultado poderá ter consequências significativas para a segurança e a tranquilidade dos cidadãos





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