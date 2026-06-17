Câmara libera pauta e votará regulamentação da IA, aumento de piso dos MEIs e lei contra misoginia

Após aprovação da PEC do fim da jornada 6x1, presidente Hugo Motta destrava ordens do dia e prioriza projetos de interesse do governo e da própria presidência. Textos应仍需 passar pelo Senado.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), destravou a pauta da Casa e abriu caminho para a votação de três projetos importantes. A decisão ocorre após a aprovação da PEC que extingue a jornada de trabalho 6x1, que era a principal prioridade do governo.

Com a liberação, estarão na ordem do dia a regulamentação da Inteligência Artificial (IA), o aumento do piso de faturamento dos Microempreendedores Individuais (MEIs) e o projeto que tipifica a misoginia como crime de discriminação. O governo, inicialmente, pretendia usar o mecanismo da urgência para pressionar o Senado a analisar a PEC da 6x1, mas recuou.

Agora, a tramitação dependerá da boa vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que ainda não enviou a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. A expectativa é que a Câmara conclua a análise dessas matérias antes do recesso parlamentar, marcado para 18 de julho.

No entanto, a semana de 24 de junho terá pouca movimentação devido aos festejos de São João e ao jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. As lideranças preveem um esforço concentrado a partir de 29 de junho para debater as propostas. O Pl da IA, já aprovado no Senado no final de 2024, cria o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial (SIA) e estabelece compromissos para as empresas que desenvolvem a tecnologia no Brasil.

Como sofrerá alterações na Câmara, o texto precisará retornar ao Senado. O relator do projeto do MEI, deputado Jorge Goetten (Republicanos-SC), propõe elevar o teto de faturamento anual da categoria dos atuais R$ 81 mil para entre R$ 134 mil e R$ 140 mil, além de reajustar as faixas do Simples Nacional.

Já o PL da Misoginia, relatado pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP), inclui o crime de misoginia na Lei de Racismo, com penas de dois a cinco anos de reclusão e multa. A relatora definiu misoginia como a prática, indução ou incitação de violência, restrição de direitos ou ofensa à dignidade da mulher em razão do gênero





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