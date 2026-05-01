Câmara e Senado derrubam veto de Lula ao PL da Dosimetria; texto segue para promulgação

O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao PL da Dosimetria, que reduz as penas de Jair Bolsonaro e outros condenados pelos atos de 8 de janeiro. A votação teve ampla maioria a favor da derrubada, com 318 votos na Câmara e 49 no Senado. O texto agora segue para promulgação.

O Congresso Nacional derrubou na tarde desta quinta-feira (30) o veto do presidente Lula (PT) ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, que reduz as penas de Jair Bolsonaro (PL) e de outros condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

A votação ocorreu em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com ampla maioria a favor da derrubada do veto presidencial. Para que o veto fosse derrubado, eram necessários pelo menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Na Câmara, 318 deputados votaram contra o veto (a favor da redução das penas), enquanto 144 votaram a favor do veto (contra a redução).

Os partidos que se posicionaram integralmente a favor da redução das penas foram PL, PSDB, Novo, PRD, Cidadania e Missão. Já Solidariedade e União Brasil não foram incluídos nessa conta devido a abstenções.

Por outro lado, todos os deputados de PT, PSOL, PCdoB, PV e Rede votaram para manter o veto de Lula. No Senado, a votação resultou em 49 votos contra o veto e 24 a favor. Os partidos que votaram 100% pela derrubada do veto foram PL, PSDB, Novo, União Brasil e Avante. Republicanos e Podemos tiveram uma ausência cada, mas os presentes votaram contra o governo.

Todos os senadores do PT e do PDT apoiaram a manutenção do veto. A derrubada do veto significa que o texto do PL da Dosimetria seguirá para promulgação, reduzindo as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. A decisão foi celebrada pelos defensores da redução das penas, que argumentam que a medida é necessária para garantir proporcionalidade na aplicação das sanções.

No entanto, críticos do projeto, incluindo o próprio governo Lula, afirmam que a redução das penas é uma forma de impunidade para os envolvidos nos atos golpistas. A votação reflete a polarização política no país, com partidos de oposição unidos em torno da redução das penas e partidos de governo defendendo a manutenção das sanções originais. O próximo passo é a promulgação da lei, que deve ocorrer nos próximos dias, consolidando a redução das penas para os condenados





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