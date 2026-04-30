Câmara dos EUA aprova plano orçamentário que pode liberar US$ 70 bilhões para fiscalização imigratória

A Câmara dos Deputados dos EUA aprovou um plano orçamentário de três anos que pode liberar US$ 70 bilhões para fiscalização imigratória, em meio a tensões políticas e divergências entre republicanos e democratas. O projeto agora segue para negociações finais antes de ser enviado ao presidente Donald Trump.

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou na quarta-feira, 29, um plano orçamentário de três anos que pode abrir caminho para o Congresso considerar um adicional de US$ 70 bilhões para atividades de fiscalização imigratória por agentes federais.

A votação foi apertada, com 215 votos a favor e 211 contra, sem nenhum apoio dos democratas. O presidente da Câmara, Mike Johnson, manteve a votação aberta por mais de cinco horas enquanto tentava convencer seus colegas republicanos a apoiar a medida. Alguns representantes de estados agrícolas aguardavam uma votação futura sobre a expansão das vendas de gasolina misturada com etanol, o que poderia influenciar seu voto.

O Senado já havia aprovado o plano em 23 de abril, e agora cabe aos republicanos em ambas as casas do Congresso elaborar os detalhes da proposta de US$ 70 bilhões e obter a aprovação antes de enviá-la para o presidente Donald Trump sancionar. Os republicanos esperam concluir esse processo em maio, utilizando um procedimento especial e raramente usado, que permite conduzir a legislação pelo Senado sem qualquer apoio dos democratas.

Esse mesmo procedimento foi empregado no ano passado para forçar a aprovação de cerca de US$ 130 bilhões em financiamento para as agências de Imigração e Alfândega (ICE) e Patrulha de Fronteira, um aumento significativo solicitado por Trump para intensificar sua campanha de deportação de imigrantes. Os republicanos resistiram às tentativas dos democratas de restringir as operações do ICE e da Patrulha de Fronteira em cidades americanas, especialmente após protestos desencadeados por incidentes como o tiroteio que resultou na morte de dois cidadãos dos EUA por agentes federais em Minneapolis este ano.

Além disso, até o final desta semana, várias agências que operam sob o Departamento de Segurança Interna (DHS) ficarão sem financiamento, a menos que os republicanos no Congresso cheguem a um acordo sobre um projeto de lei separado para o ano fiscal que termina em 30 de setembro. O Senado já aprovou um projeto de lei para financiar agências do DHS, incluindo o Serviço Secreto, a Guarda Costeira e a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), mas os republicanos da Câmara até agora se recusaram a aceitar a proposta





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