Câmara dos EUA aprova medida para limitar poderes de Trump no Irã e Israel e Líbano anunciam cessar-fogo

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução que busca limitar os poderes de guerra do presidente Donald Trump no Irã. A medida ainda precisa passar pelo Senado e Trump pode vetá-la. Em outra frente, Israel e Líbano anunciaram um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, após uma escalada de violência na região.

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma medida que busca impedir o presidente Donald Trump de realizar novas ações militares no Irã sem a aprovação do Congresso.

A votação foi apertada, com 215 votos a favor e 208 contra, e contou com o apoio de quatro republicanos que se juntaram aos democratas. A resolução ainda precisa passar pelo Senado, controlado pelos republicanos, e mesmo que seja aprovada, Trump pode vetá-la. Em outra frente, Israel e Líbano anunciaram um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, após uma escalada de violência na região.

O acordo prevê a retirada do Hezbollah, grupo armado apoiado pelo Irã, de uma área controlada por Israel no sul do Líbano e a interrupção completa dos ataques realizados pelo grupo. Os dois países voltarão a se reunir em 22 de junho para novas negociações com o objetivo de alcançar um acordo mais amplo e definitivo





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Trump anuncia nova trégua entre Israel e Hezbollah em meio a ameaças do IrãDonald Trump anunciou uma trégua entre Israel e o Hezbollah no Líbano, enquanto o Irã intensifica ameaças e ataques na região. O cessar-fogo tenta estabilizar as frágeis relações entre EUA e Irã, após novos confrontos. Netanyahu ordenou ataques redutos do grupo apoiado pelo Irã, gerando deslocamento de civis. O Irã respondeu com promessas de bloqueio no Estreito de Ormuz e abandono de negociações com os EUA, mas Trump buscou acalmar os ânimos após conversa com Netanyahu.

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