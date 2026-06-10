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Câmara dos Deputados dos EUA vota para financiar agências de imigração, resolvendo impasse

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Câmara dos Deputados dos EUA vota para financiar agências de imigração, resolvendo impasse
ImigraçãoCongresso Dos EUAICE
📆6/10/2026 12:18 AM
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A Câmara dos Deputados dos EUA se prepara para aprovar uma medida que financia o ICE e a Patrulha de Fronteira por três anos, resolvendo um impasse bipartidário que causou paralisações parciais no Departamento de Segurança Interna e longas filas em aeroportos.

O Congresso dos Estados Unidos deu mais um passo nesta terça-feira (9) para pôr fim ao impasse sobre o financiamento das medidas de fiscalização da imigração.

Os republicanos da Câmara dos Deputados votaram seguindo as linhas partidárias, esperando-se que a medida seja aprovada ainda hoje, permitindo que a proposta seja enviada à Casa Branca para a assinatura do presidente Donald Trump. O Senado já havia aprovado o projeto na madrugada da sexta-feira, também em uma votação que seguiu a orientação partidária.

A legislação visa garantir o financiamento para o U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) e a Patrulha de Fronteira pelos próximos três anos, colocando-os fora do alcance de desacordos partidários no Congresso. Esta disputa sobre financiamento surgiu em janeiro, após agentes federais matarem dois cidadãos norte-americanos em Minneapolis, um incidente que levou a um endurecimento na supervisão das agências de imigração.

O impasse resultou em uma paralisação do financiamento para o Departamento de Segurança Interna, causando longas filas na segurança dos aeroportos em abril. Os parlamentares concordaram então em financiar apenas partes do extenso departamento não envolvidas na repressão à imigração promovida por Trump. A nova medida busca restaurar totalmente o financiamento para as principais agências de aplicação da lei de imigração, encerrando a incerteza orçamentária que vinha afetando suas operações

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