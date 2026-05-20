Câmara dos Deputados aprova projeto que aumenta as penas para crimes de natureza sexual e amplia o conceito de ‘violência sexual contra criança ou adolescente’

Este projeto visa aumentar as penas para vários crimes de natureza sexual previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), classificando-os como hediondos. Com a criminalização do uso da inteligência artificial para a produção ou manipulação de imagens de cunho sexual de crianças e adolescentes, pretende-se reforçar a proteção das crianças e adolescentes e continuar combatendo a exploração sexual.

O texto ainda criminaliza o uso da inteligência artificial para a produção ou manipulação de imagens de cunho sexual de crianças e adolescentes. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira 19 o projeto de lei que aumenta as penas para vários crimes de natureza sexual previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), classificando-os como hediondos.

A matéria será enviada ao Senado. Os crimes relacionados à pedofilia contarão com uma nova definição, passando a ser usado o termo ‘violência sexual contra criança ou adolescente’





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