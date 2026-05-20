Head Topics

Câmara dos Deputados aprova projeto que aumenta as penas para crimes de natureza sexual e amplia o conceito de ‘violência sexual contra criança ou adolescente’

Política News

Câmara dos Deputados aprova projeto que aumenta as penas para crimes de natureza sexual e amplia o conceito de ‘violência sexual contra criança ou adolescente’
Direitos Da Criança E Do AdolescenteCristianismoEcrã Digital
📆5/20/2026 12:53 AM
📰cartacapital
10 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 45% · Publisher: 73%

Este projeto visa aumentar as penas para vários crimes de natureza sexual previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), classificando-os como hediondos. Com a criminalização do uso da inteligência artificial para a produção ou manipulação de imagens de cunho sexual de crianças e adolescentes, pretende-se reforçar a proteção das crianças e adolescentes e continuar combatendo a exploração sexual.

O texto ainda criminaliza o uso da inteligência artificial para a produção ou manipulação de imagens de cunho sexual de crianças e adolescentes. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira 19 o projeto de lei que aumenta as penas para vários crimes de natureza sexual previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), classificando-os como hediondos.

A matéria será enviada ao Senado. Os crimes relacionados à pedofilia contarão com uma nova definição, passando a ser usado o termo ‘violência sexual contra criança ou adolescente’

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

cartacapital /  🏆 10. in BR

Direitos Da Criança E Do Adolescente Cristianismo Ecrã Digital Exploração Sexual Estatuto Da Criança E Do Adolescente Inteligência Artificial Lei Pedofilia Projeto De Lei Sexagenário Violação Da Privacidade Sexual Das Crianças E Adol

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Genial/Quaest: 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1Genial/Quaest: 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1Câmara dos Deputados deve votar proposta de redução de jornada nesta mês
Read more »

Deputados de oposição apontados em ações por xingamentos, perseguições, retaliações e agressãoDeputados de oposição apontados em ações por xingamentos, perseguições, retaliações e agressãoA Câmara dos Deputados planeja realizar entre terça-feira, 19, e quarta-feira, 20, sessões de votações sobre as denúncias contra dois deputados da oposição, ambos do PT, acusados de xingamentos, perseguições políticas e retaliações, incluindo agressões físicas em sessões legislativas.
Read more »

Deputados de SP indicaram R$ 700 mil a entidades da produtora de Dark HorseDeputados de SP indicaram R$ 700 mil a entidades da produtora de Dark HorseLevantamento localizou ao menos duas empresas ligadas à Karina Gama, uma das responsáveis pela GOUP - produtora do longa-metragem sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro - em dados de repasses de emenda do Portal da Transparência
Read more »

Andrei Rodrigues não irá comparecer à reunião na Câmara dos DeputadosAndrei Rodrigues não irá comparecer à reunião na Câmara dos DeputadosA Polícia Federal não informou o motivo de ausência de Andrei Rodrigues, que não irá comparecer à reunião na Câmara dos Deputados
Read more »



Render Time: 2026-05-20 03:53:33