Câmara dos Deputados aprova fim da escala 6x1 e concede dois dias de folga semanais

A Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 e concede dois dias de folga semanais a todos trabalhadores. A PEC ainda precisa ser aprovada pelo Senado para ser promulgada ainda neste ano.

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em dois turnos, a Proposta de Emenda Constitucional ( PEC ) que prevê o fim da escala 6x1 , quando há seis dias trabalho e um de folga.

O projeto foi aprovado por 472 votos a favor e 22 contrários no primeiro turno. No segundo turno, logo em seguida, foram 461 a 19. O texto que concede dois dias de folga semanais a todos trabalhadores fora aprovado mais cedo na comissão especial que analisa o tema. Ainda será necessário o segundo turno da PEC antes da análise ser concluída e seguir para o Senado.

A PEC recebeu apoio majoritário Câmara, inclusive da oposição. Apenas Novo e Missão orientaram voto não. Inicialmente, a ideia era que a PEC fosse apreciada na quinta-feira, mas o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) resolveu antecipar a votação para hoje como forma de evitar alterações no texto. O deputado se comprometeu com o presidente Lula de priorizar a votação da PEC com o texto definido na comissão.

A PEC ainda precisa ser aprovada pelo Senado para ser promulgada ainda neste ano. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que Lula deve procurar Alcolumbre para discutir o fim da escala 6x1, um dos principais temas da campanha de reeleição do petista. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), chegou a irritar o presidente da Câmara, Hugo Motta, com manobras para atrapalhar a votação.

A Câmara dos Deputados deu o primeiro passo para escrever na nossa carta magna uma mudança fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras, a maior do país, desde a Constituição de 1988. Assumi esta condução com todo equilíbrio, responsabilidade e, principalmente, compromisso com os brasileiros. Por isso, já no início do debate, tratei três pilares como inegociáveis para esta Casa e para o governo federal.

A redução da jornada para 40 horas semanais, dois dias de descanso e a manutenção dos salários dos trabalhadores. E para atingir esse resultado, a Câmara dos deputados, cada um de nós neste plenário, teve a coragem de enfrentar esse tema. A duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 diárias e 40 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

Hoje, o limite máximo é de 44 horas semanais, seis dias por semana. Haverá dois dias de repouso semanal remunerado, um dos quais preferencialmente aos domingos. Hoje é obrigatório um dia de descanso.

Excepcionalmente, convenção ou acordo coletivo de trabalho poderão, inclusive para os trabalhadores sujeitos a regimes diferenciados de trabalho estabelecidos em lei ou norma regulamentadora, estabelecer regime compensatório que assegure, na média, dois dias de repouso semanal remunerado dentro do mês, garantido o usufruto de pelo menos um dos dias dentro do período máximo de uma semana de trabalho. Uma nova lei vai dispor sobre hipóteses e condições em que a duração do trabalho e os dias de repouso semanal remunerado poderão observar regimes diferenciados, respeitados os limites previstos na PEC.

A PEC entra em vigor 60 dias após ser aprovada na Câmara e no Senado. A redução da duração do trabalho normal para 40 horas semanais será implementada de forma progressiva





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Câmara Dos Deputados PEC Fim Da Escala 6X1 Dois Dias De Folga Semanais Trabalhadores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fim da escala 6x1: PEC avança na Câmara e empresários pedem prazoO fim da escala 6x1 avança na Câmara enquanto empresários negociam com o Senado uma transição de quatro anos para a nova jornada de trabalho.

Read more »

Relator da PEC 6x1 pede que deputados retirem destaques que acabam com transição | BrasilLeo Prates defendeu prazo de adaptação para entrada em vigor da proposta

Read more »

Fim da escala 6x1:Câmara aprova PEC; como votaram deputados e partidos nos dois turnosNo 1º turno: foram 472 votos a favor e 22 contra. Ausentes foram 18 deputados. Houve 1 obstrução. Já no 2º turno, foram 461 votos favoráveis e 19 contrários.

Read more »

Veja quais deputados votaram contra a PEC do fim da escala 6x119 parlamentares foram contra a proposta que reduz jornada semanal

Read more »