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Câmara do Rio rejeita projeto que declararia ambulantes como patrimônio cultural imaterial

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Câmara do Rio rejeita projeto que declararia ambulantes como patrimônio cultural imaterial
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📆4/30/2026 9:10 PM
📰jornalextra
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A Câmara Municipal do Rio de Janeiro votou contra a proposta que visava reconhecer os ambulantes das praias como patrimônio cultural imaterial, gerando debates sobre informalidade e fiscalização. Vereadores destacaram a importância do trabalho regularizado e a necessidade de organização na orla carioca.

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu, nesta quinta-feira (30), rejeitar o projeto de lei que visava declarar os ambulantes das praias e da orla carioca como patrimônio cultural imaterial.

A proposta, apresentada pelo vereador Leonel de Esquerda (PT), obteve apenas oito votos a favor e 36 contrários. Durante a votação, os vereadores destacaram a importância dos ambulantes para a economia local e para a identidade cultural da cidade, mas argumentaram que a medida poderia incentivar a informalidade e dificultar a fiscalização.

O presidente da Câmara, Carlo Caiado (PSD), reforçou que o Legislativo apoia o trabalho dos ambulantes, desde que realizado dentro da legalidade, citando como exemplo o auxílio emergencial concedido durante a pandemia. Ele afirmou que a Câmara sempre defendeu o direito das pessoas trabalharem de forma regularizada e que a orla, sendo um ativo importante do Rio, precisa de organização.

A preocupação central dos vereadores foi a de que o projeto poderia criar uma zona cinzenta, dificultando a fiscalização e a apreensão de materiais de quem ocupa o espaço público de forma irregular. O vereador Flávio Valle (PSD) destacou que a medida poderia gerar mais desordem, enquanto o autor do projeto, Leonel de Esquerda, argumentou que a proposta buscava regularizar e padronizar a atividade, evitando gastos com repressão.

A ex-secretária de Meio Ambiente e vereadora sugeriu a construção de uma emenda coletiva, envolvendo associações de moradores e ambulantes, para criar um projeto que reconheça o papel histórico desses profissionais sem negligenciar a ordem urbana. Enquanto isso, outros temas chamaram a atenção no Rio, como a chegada de Shakira para um show, que reacendeu debates sobre autenticidade na moda, e a notícia de que o salário médio do trabalhador brasileiro atingiu um recorde de R$ 3.722.

Além disso, o senador Ciro Nogueira recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra uma decisão de inelegibilidade, e o Flamengo anunciou desfalques para o clássico do próximo domingo, incluindo jogadores como Arrascaeta e Léo Pereira

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