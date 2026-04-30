Câmara derruba veto de Lula a projeto que reduz penas do 8/1 e beneficia Bolsonaro, em nova derrota do governo

A Câmara dos Deputados derrubou o veto do presidente Lula ao projeto que reduz penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro, beneficiando potencialmente Jair Bolsonaro. A decisão marca uma nova derrota para o governo, que já havia enfrentado o revés na indicação de Jorge Messias ao STF. O Senado ainda precisa votar sobre o veto, mas a previsão é que os senadores decidam em breve.

A Câmara dos Deputados derrubou o veto do presidente Lula ao projeto que reduz penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro , beneficiando potencialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro .

A decisão, com 318 votos a favor e 144 contra, marca uma nova derrota para o governo, que já havia enfrentado o revés na indicação de Jorge Messias ao STF. O Senado ainda precisa votar sobre o veto, mas a previsão é que os senadores decidam em breve. A votação expôs a fragilidade da articulação política do Planalto e a crescente autonomia do Congresso, que tem agido com maior independência frente ao Executivo.

O projeto altera regras de cálculo de penas, impedindo a soma de condenações por crimes de mesma natureza e ampliando a progressão de regime após o cumprimento de cerca de 16,6% da pena. A medida pode impactar diretamente os condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, reduzindo o tempo de prisão desses réus.

A sessão foi marcada por críticas da base governista, com a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) classificando o projeto como uma anistia e pedindo a instalação de uma CPI do Master, acordo que, no entanto, não foi atendido. Além da derrubada do veto integral, os senadores também desconsideraram um trecho do projeto que se sobrepunha ao PL Antifacção, evitando benefícios a condenados por crimes como feminicídio e homicídio.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), destacou que alguns trechos da lei ficaram prejudicados e caberia à Presidência da Casa compatibilizar as intenções do legislador. Enquanto isso, um projeto do deputado Paulo Abi Ackel (PSDB-MG) que reforçaria a redução de penas na lei antifacção teve sua urgência aprovada, mas os deputados avaliam que o texto já não será votado, uma vez que a situação foi resolvida na sessão conjunta.

A sequência de derrotas do governo, incluindo a rejeição de Messias ao STF, reforçou a percepção de que o Congresso está impondo limites ao Planalto e agindo com maior autonomia. A derrubada do veto da dosimetria foi interpretada como um recado político direto ao presidente, evidenciando a necessidade de maior articulação política para evitar novos revéses





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