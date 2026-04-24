Câmara cria comissão para analisar fim da escala 6x1

Comissão especial será responsável por analisar o mérito da PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a discussão sobre a jornada de trabalho no Brasil. A proposta unifica sugestões de modelos 4x3 e redução da jornada para 36 horas.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do partido Republicanos representando o estado da Paraíba, anunciou a criação de uma comissão especial dedicada à análise aprofundada da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa extinguir a escala de trabalho 6x1.

A decisão, formalizada nesta sexta-feira, dia 24, marca um passo crucial no debate sobre a reestruturação da jornada de trabalho no Brasil. A instalação da comissão está prevista para a próxima semana, embora os nomes do presidente e do relator ainda não tenham sido definidos pelo presidente Motta. A composição do colegiado será formada por 37 membros titulares, indicados pelas lideranças das diversas bancadas partidárias presentes na Câmara.

Esta iniciativa surge após a verificação preliminar da constitucionalidade do texto proposto, garantindo que a discussão avance dentro dos parâmetros legais estabelecidos. A PEC em questão é fruto da unificação de duas propostas iniciais, cada uma com abordagens distintas para a questão da jornada de trabalho.

A primeira, apresentada pela deputada Erika Hilton, do Psol de São Paulo, propõe a substituição da atual escala 6x1 por um modelo 4x3, que permitiria aos trabalhadores desfrutar de até três dias de folga semanalmente. A segunda, de autoria do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, sugere uma redução mais ampla da jornada semanal, diminuindo-a de 44 para 36 horas.

A tarefa central da comissão especial será a de conciliar os pontos divergentes e convergentes dessas duas propostas, culminando na elaboração de um substitutivo. Este documento representará uma nova versão do texto, incorporando as sugestões em debate e definindo o formato final da reforma na jornada de trabalho. O cenário político atual indica uma crescente convergência em torno da adoção da escala 5x2 como um modelo de compromisso.

Essa configuração, que oferece dois dias de folga por semana, parece ser a opção mais palatável para a maioria dos parlamentares. O deputado Reginaldo Lopes, um dos autores das propostas originais, manifestou seu interesse em incluir no texto final a limitação da jornada semanal a 40 horas, mesmo sob o regime 5x2. Essa medida visa garantir um equilíbrio entre a flexibilização da jornada e a proteção dos direitos dos trabalhadores.

No entanto, a discussão na comissão especial não se limitará à definição do modelo de escala. Outros pontos cruciais, levantados principalmente por parlamentares da oposição, dizem respeito aos impactos econômicos da reforma para o setor privado e à responsabilidade pelo financiamento dos custos decorrentes da redução da jornada sem a correspondente diminuição salarial.

A viabilidade econômica da proposta e a sustentabilidade financeira para as empresas são questões que demandam uma análise cuidadosa e a busca por soluções que minimizem os efeitos negativos. Além disso, a forma de implementação da mudança também está em debate. Alguns deputados defendem uma transição gradual, que permita às empresas se adaptarem à nova realidade de forma progressiva, evitando rupturas bruscas e prejuízos para a economia.

Existe, ainda, a preocupação de que a implementação inadequada da reforma possa levar ao aumento da informalidade no mercado de trabalho, prejudicando os trabalhadores e a arrecadação de impostos. A comissão especial terá um papel fundamental na avaliação desses riscos e na proposição de medidas preventivas. Após a análise e aprovação na comissão especial, o texto da PEC seguirá para votação no plenário da Câmara dos Deputados, em dois turnos distintos.

Para que a proposta seja aprovada, é necessário o apoio de, no mínimo, três quintos dos deputados presentes, o que equivale a 308 votos. Caso obtenha a aprovação na Câmara, a PEC será encaminhada para análise no Senado Federal, onde passará por um processo semelhante de discussão e votação. Uma característica importante das Propostas de Emenda à Constituição é que elas não dependem da sanção presidencial para entrar em vigor.

Uma vez aprovadas nas duas casas do Congresso Nacional, a PEC se torna parte da Constituição Federal, alterando o ordenamento jurídico do país. A complexidade do tema e a importância das mudanças propostas exigem um debate amplo e transparente, envolvendo todos os setores da sociedade.

A comissão especial terá a responsabilidade de garantir que todas as vozes sejam ouvidas e que a decisão final seja a mais justa e equilibrada possível, considerando os interesses dos trabalhadores, das empresas e do país como um todo. A expectativa é que a discussão na comissão especial seja marcada por um diálogo construtivo e pela busca de soluções inovadoras que promovam o desenvolvimento econômico e social do Brasil, ao mesmo tempo em que garantem a proteção dos direitos dos trabalhadores e a sustentabilidade do sistema previdenciário





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