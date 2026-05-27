Câmara aprova projeto que permite incluir diabetes tipo 1 na nova carteira de identidade nacional

Projeto aprovado pela Câmara dos Deputados permite que pessoas com diabetes tipo 1 incluam a condição na Carteira de Identidade Nacional, facilitando atendimento de emergência e garantindo direitos como acesso a medicamentos pelo SUS e proteção contra discriminação em escolas e trabalho. Medida aguarda sanção presidencial.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (26) um projeto de lei que permite a inclusão da condição de saúde de pessoas com diabetes tipo 1 na nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o modelo de RG adotado em todo o país.

A medida, que agora segue para sanção presidencial, integra um conjunto de direitos voltados a pacientes com essa doença autoimune crônica, que afeta cerca de 600 mil brasileiros, segundo estimativas. A informação sobre o diabetes tipo 1 poderá ser inserida no documento de forma opcional, a pedido do próprio paciente, com o objetivo de facilitar o atendimento em emergências, como resgates, além de garantir o exercício de outros direitos previstos na futura legislação.

O projeto, já aprovado pelo Senado, também assegura o acesso gratuito a medicamentos, insulina, sensores de glicose, glicosímetros e outros insumos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), independentemente de avaliação biopsicossocial. A proposta proíbe qualquer forma de discriminação contra pessoas com diabetes tipo 1 em ambientes públicos e privados, incluindo escolas, locais de trabalho e concursos públicos.

Escolas e empregadores deverão permitir o uso de dispositivos como bombas de insulina e monitores contínuos de glicose, além de garantir pausas para medição da glicemia, alimentação e aplicação de insulina durante aulas, provas, jornadas de trabalho e processos seletivos. O texto também prevê adaptações razoáveis para estudantes e trabalhadores, conforme recomendação médica, e determina que laudos de saúde tenham validade indeterminada.

Pais de crianças com diabetes tipo 1 poderão solicitar flexibilização da jornada de trabalho para acompanhar o tratamento dos filhos. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, sem cura, geralmente diagnosticada na infância ou adolescência, em que o organismo deixa de produzir insulina, exigindo monitoramento contínuo da glicemia e aplicações frequentes do hormônio. A aprovação do projeto representa um avanço significativo na garantia de direitos e na qualidade de vida dos pacientes, reduzindo barreiras e promovendo inclusão social.

A expectativa é de que o presidente sancione a lei nos próximos dias, consolidando essas conquistas. Com a nova identidade, espera-se que os pacientes tenham mais segurança e facilidade em situações de emergência, além de maior reconhecimento de suas necessidades específicas em diversos contextos. A medida também reforça o compromisso do Estado brasileiro com a proteção da saúde e a não discriminação, alinhando-se a tratados internacionais e à Constituição Federal que garantem o direito à saúde e à igualdade.

A inclusão da condição de saúde na carteira de identidade é vista como um passo importante para a desburocratização do acesso a direitos e serviços, beneficiando não apenas os pacientes, mas também suas famílias e a sociedade como um todo. O projeto de lei é um exemplo de como a legislação pode se adaptar às necessidades específicas de grupos vulneráveis, promovendo equidade e bem-estar.

A comunidade médica e as associações de pacientes comemoraram a aprovação, destacando que a medida vai além da identificação, pois estabelece um marco legal para a proteção contra preconceitos e para a garantia de tratamento adequado. Agora, resta aguardar a sanção presidencial para que a lei entre em vigor e comece a transformar a realidade de milhares de brasileiros que convivem com o diabetes tipo 1 diariamente





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