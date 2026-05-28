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Câmara aprova PEC que amplia imunidade tributária de igrejas

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Câmara aprova PEC que amplia imunidade tributária de igrejas
Câmara Dos DeputadosPECImunidade Tributária
📆5/28/2026 7:17 PM
📰sbtnews
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A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (28), em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia a imunidade tributária de igrejas e permite que entidades religiosas paguem menos impostos. A medida visa beneficiar as igrejas e outras entidades religiosas, permitindo que elas paguem menos impostos sobre as compras de materiais e serviços.

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (28), em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição ( PEC ) que amplia a imunidade tributária de igrejas e permite que entidades religiosas paguem menos impostos.

O texto ainda será analisado em segundo turno pela Câmara e, depois, seguirá para o Senado. A proposta é de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), ligado à Igreja Universal. A PEC altera o artigo 150 da Constituição para regulamentar a imunidade de impostos sobre a aquisição de bens e serviços por templos de qualquer culto. Atualmente, o benefício é restrito ao patrimônio e à renda das entidades religiosas.

Com a mudança, a imunidade passará a abranger toda a cadeia de compras das instituições. Na prática, impostos como ICMS, ISS, IPI, IOF e ITBI deixarão de incidir sobre materiais de construção adquiridos por igrejas, como cimento, tijolos e tintas. O texto também prevê isenção para produtos utilizados nas atividades religiosas, como microfones usados em cultos e outros bens de consumo, incluindo veículos.

A medida visa beneficiar as igrejas e outras entidades religiosas, permitindo que elas paguem menos impostos sobre as compras de materiais e serviços. Isso pode ajudar as igrejas a economizar recursos e investir em outras áreas.

Além disso, a PEC também prevê a isenção de impostos sobre a aquisição de veículos, o que pode ser útil para as igrejas que precisam de veículos para suas atividades. A aprovação da PEC é um passo importante para as igrejas e outras entidades religiosas no Brasil. A medida visa facilitar a vida das igrejas e permitir que elas se concentrem em suas atividades religiosas, sem a preocupação de pagar impostos sobre as compras de materiais e serviços.

A PEC também pode ter um impacto positivo na economia do país, pois pode ajudar as igrejas a economizar recursos e investir em outras áreas. Isso pode criar oportunidades de emprego e estimular o crescimento econômico.

Além disso, a PEC também pode ajudar a promover a liberdade religiosa no país, permitindo que as igrejas e outras entidades religiosas sejam mais independentes e autônomas. A medida visa proteger a liberdade religiosa e permitir que as igrejas e outras entidades religiosas sejam mais livres para praticar suas crenças e realizar suas atividades sem a interferência do governo.

A PEC é um passo importante para as igrejas e outras entidades religiosas no Brasil e pode ter um impacto positivo na economia e na liberdade religiosa do país

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