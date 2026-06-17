Câmara aprova MP que reforça piso mínimo do frete e concede anistia a caminhoneiros multados após 2022

A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que altera regras do transporte rodoviário de cargas, estabelecendo fiscalização mais rigorosa do piso mínimo do frete. O texto, relatado por Zé Trovão, incluiu anistia a multas e sanções para caminhoneiros que participaram de manifestações pós-eleições de 2022. A proposta segue para o Senado.

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 17, a Medida Provisória 1343/2026, que altera as normas do transporte rodoviário de cargas no país. O objetivo principal da medida é reforçar o cumprimento do piso mínimo do frete , uma reivindicação histórica da categoria de caminhoneiros.

O relator da matéria, deputado Zé Trovão (PL-SC), incluiu no texto um dispositivo polêmico que concede anistia a multas e sanções aplicadas a transportadores, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, e motoristas que participaram de manifestações, bloqueios ou atos similares ocorridos após as eleições de 2022. A anistia abrange multas decorrentes de decisões judiciais ou administrativas, bem como sanções civis e administrativas, inclusive aquelas já inscritas em dívida ativa.

A proposta segue agora para análise do Senado Federal, onde deve enfrentar novo debate. A medida provisória também estabelece regras mais rígidas para a fiscalização e o cumprimento do preço mínimo do frete, com o intuito de proteger a renda dos profissionais do setor e combater a prática de preços abusivos por parte de embarcadores. O governo busca com isso equilibrar as relações entre transportadores e contratantes, garantindo maior segurança jurídica e econômica para a atividade.

A inclusão da anistia, however, gerou controvérsia, sendo vista por alguns como um incentivo à desobediência civil e por outros como um gesto de reconciliação nacional após um período de tensões políticas. O texto final foi aprovado em votação simbólica, com o apoio da base governista e de partidos de oposição mais sensíveis às demandas dos caminhoneiros. A oposição mais radical, entretanto, criticou a anistia, argumentando que ela premia atos ilegais e prejudica o estado de direito.

O debate sobre a medida ocorre em um contexto de forte pressão dos sindicatos de caminhoneiros, que ameaçaram novas paralisações caso o piso mínimo não fosse efetivamente implementado. O governo tem buscado evitar greves que possam afetar o abastecimento e a economia. A MP 1343/2026 também determina que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) seja responsável por monitorar e fiscalizar o cumprimento do frete mínimo, com a criação de um sistema de registros eletrônicos de contratação.

Os valores do piso mínimo serão reajustados anualmente com base em indicadores de custo, como o preço do diesel e a variação da inflação. A expectativa é que a medida traga mais transparência e reduza a informalidade no setor. A anistia, por outro lado, alivia o bolso de muitos caminhoneiros que foram multados durante os bloqueios rodoviários que se seguiram ao pleito eleitoral de 2022.

Aqueles que tiveram multas aplicadas tanto por órgãos de trânsito quanto pela Justiça terão seus débitos cancelados, desde que tenham ocorrido nos atos específicos mencionados. O dispositivo não se estende, no entanto, a outros tipos de infrações cometidas no período. A matéria agora segue para o Senado, onde pode sofrer mudanças. Senadores already sinalizaram que devem retaining the core of the freight floor rules but may reconsider the amnesty clause.

If the Senate approves the text as is, it will go to the president for sanction. The whole process must happen until early June, because a provisional measure expires after 120 days. The approval in the Chamber was seen as a victory for the truckers' lobby and for the government, which managed to negotiate a text that satisfies both the category and the need to maintain road cargo flow.

The amnesty, however, remains the most controversial point and should be the focus of debates in the upper house. Many legal experts argue that the measure could set a dangerous precedent, forgiving specific illegal acts linked to political protests. Others see it as a necessary step to pacify the country and allow the sector to focus on productive activity.

The text also provides for greater penalties for embarcadores who refuse to pay the minimum freight, with fines that can reach BRL 10,000 per violation. The ABNT will have the power to inspect contracts and audit the financial statements of carriers and contractors to ensure compliance. The measure is part of a broader package of actions aimed at modernizing and regulating road cargo transport, an activity responsible for moving about 65% of the country's freight.

The sector employs more than a million truck drivers and is crucial for the supply chain. The government hopes that with more rules and guaranteed minimum income, the sector will become more attractive and reduce accidents caused by overload and exhaustion of drivers. The amnesty, although controversial, is defended by truckers' unions as essential to restore justice after what they call political persecution during the 2022 protests.

They claim that many fines were arbitrarily applied and that drivers were used as scapegoats. The Chamber's decision, therefore, represents a partial victory for the category, although the freight floor rules are the central pillar of the measure. The coming weeks will define the final fate of the MP and the scope of the amnesty. All eyes now turn to the Senate





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