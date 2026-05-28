Câmara aprova em dois turnos PEC que reduz jornada de trabalho e acaba com escala 6x1

Proposta de Emenda à Constituição que reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas e extingue a escala 6x1 é aprovada na Câmara em dois turnos e segue para o Senado. Texto prevê transição de 60 dias e exclusão de trabalhadores com ensino superior e salário acima de 2,5 vezes o teto do INSS.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (27), em dois turnos, uma Proposta de Emenda à Constituição ( PEC ) que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais e permite o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho para um de folga).

A decisão não foi unânime. No primeiro turno, a votação registrou 472 votos a favor e 22 contra, com 18 deputados ausentes e uma obstrução. No segundo turno, foram 461 votos favoráveis e 19 contrários, com 33 ausentes. A proposta seguirá agora para o Senado Federal.

O texto já havia sido aprovado anteriormente em uma comissão especial da Câmara, onde o parecer do relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), obteve 34 votos a favor e 4 contra, com apenas deputados do PL e do Novo posicionando-se contra. Durante a discussão, os parlamentares rejeitaram um destaque do PL que propunha alterar o período de transição para a escala 5x2, mantendo o texto original do relator.

A PEC modifica a Constituição Federal no trecho sobre Direitos e Garantias Fundamentais, estabelecendo que a duração normal do trabalho não excederá oito horas diárias e quarenta horas semanais, com previsão de exceções para compensação de horários e redução por acordo coletivo. A redução de quatro horas na jornada ocorrerá em duas etapas: o fim da escala 6x1, com garantia de pelo menos duas folgas semanais (preferencialmente aos domingos), entrará em vigor 60 dias após a promulgação.

Esse prazo de transição foi amplamente debatido, com empresários e confederações pleiteando tempo para adaptação e o governo, inicialmente resistente, concordando com a implementação gradual. O relator determinou que, após 60 dias, todos os acordos coletivos incompatíveis com as novas regras perderão validade automaticamente, forçando negociações entre sindicatos e empresas. A PEC também assegura o gozo de pelo menos um dos dias de folga dentro de uma semana de trabalho.

Contudo, a regra não se aplica a trabalhadores com diploma de nível superior que recebem acima de 2,5 vezes o teto do INSS (cerca de R$ 21,1 mil), visando combater a pejotização e dar flexibilidade a profissionais de alta renda. Especialistas apontam que, paralelamente à redução da jornada, é necessário discutir ganhos de produtividade via qualificação, inovação e investimentos em infraestrutura e logística.

Após a aprovação na Câmara, a PEC segue para o plenário da Casa, onde pode sofrer novas alterações antes de ser enviada ao Senado





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