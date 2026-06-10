Câmara aprova admissibilidade de PEC que reduz maioridade penal

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos em crimes graves. A PEC seguirá para comissão especial e depois ao plenário, em meio a debates acalorados entre governo e oposição.

A Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição ( PEC ) que prevê a redução da maioridade penal no Brasil. A decisão ocorreu após o relator da proposta, deputado Assis, defender em seu parecer a admissibilidade da proposta ao argumentar que a alteração não fere cláusulas pétreas da Constituição nem tratados internacionais de direitos humanos.

Com o aval do colegiado, a PEC seguirá para análise de uma comissão especial, responsável por examinar o mérito do texto. Posteriormente, o projeto será levado ao plenário da Casa, onde precisa ser aprovado em dois turnos de votação.

O texto original também incluía dispositivos que tornariam obrigatório o voto para adolescentes e reduziriam a idade mínima para a disputa de cargos públicos, mas esses pontos foram retirados após um acordo para concentrar a discussão apenas na responsabilização criminal de jovens infratores. O relator afirmou que a redução da maioridade penal é uma medida necessária para combater a impunidade no Brasil, embora tenha ponderado que não é a solução única para a violência.

Ele criticou discursos que, em sua visão, fomentam a impunidade e defendeu que jovens que cometem crimes graves devem ser punidos. A proposta ganhou força no Congresso após o deputado Mendonça Filho, relator da PEC da Segurança Pública, incluir a redução da maioridade em seu parecer.

No entanto, a medida enfrentou resistência do governo e de partidos de esquerda, que ameaçavam votar contra a proposta caso o dispositivo fosse mantido. Diante do impasse, o presidente da Câmara, Arthur Lira, negociou a separação do tema, criando uma comissão especial solely para discutir a redução da maioridade penal. As bancadas de esquerda apresentaram um requerimento para retirar a proposta da pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas o pedido foi rejeitado por 39 votos a 15.

A deputada Bia Kicis (PL-DF) reforçou a posição da oposição, afirmando que a PEC não resolve o problema da segurança pública e que sua aprovação é uma tentativa de usar o tema como pauta eleitoral. Ela lembrou que a proposta tramita desde 2015 e não foi avançada durante o governo Bolsonaro. Em resposta, o deputado Assis disse que a esquerda está 'fora do contexto' e contra a vontade do povo, citando que mais de 90% da população apoia a redução.

A deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) argumentou que a medida não resolverá a reincidência de jovens no crime, defendendo que a solução é 'manter preso' os infratores. A aprovação na CCJ é um passo importante, mas a PEC ainda enfrentará debates na comissão especial e no plenário, onde exigirá três quintos dos votos para ser aprovada em dois turnos





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