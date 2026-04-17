Câmara Acelera Votação de PECs que Fim da Escala 6x1

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pauta sessão para agilizar análise de propostas que buscam extinguir a jornada de trabalho em escala 6x1. PECs preveem jornada 4x3 e redução para 36 horas semanais. Matéria segue para CCJ e, se aprovada, para comissão especial.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), convocou para esta sexta-feira (17) uma sessão plenária com o objetivo de agilizar a análise de Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que visam extinguir a jornada de trabalho em escala 6x1 . A reunião está agendada para ter início às 10h30 e será realizada em formato semipresencial.

Curiosamente, a pauta oficial da sessão lista apenas um item: um projeto de lei que modifica o Código de Trânsito Brasileiro, tratando da sinalização vertical para travessias de pedestres. No entanto, a manobra regimental de Lira tem como propósito principal acelerar a tramitação das PECs que abordam a jornada 6x1, atualmente em debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Na sessão da última quarta-feira (15), deputados como Lucas Redecker (PSD-RS) e Bia Kicis (PL-DF) optaram pela vista coletiva, solicitando um período adicional para análise detalhada das propostas. Essa ação, por força regimental, implicaria a necessidade de duas sessões plenárias subsequentes para que tais matérias pudessem retornar à pauta de discussão.

As sessões programadas para esta sexta-feira e a anterior cumprem o prazo estipulado para o pedido de vista. Consequentemente, os parlamentares terão a possibilidade de retomar os debates e votar as PECs já na próxima quarta-feira (22), após o feriado de Tiradentes.

O relator designado para as propostas, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA), já elaborou um parecer conjunto que abrange dois textos relevantes. A PEC 8/25, apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), propõe a adoção de uma jornada semanal de trabalho de quatro dias com três de descanso, pondo fim à escala 6x1 e estabelecendo um limite máximo de 36 horas semanais de trabalho. Paralelamente, a PEC 221/19, de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), sugere a redução gradual da carga horária semanal de trabalho para 36 horas ao longo de uma década.

A próxima etapa crucial para essas propostas será a análise de sua admissibilidade pela CCJ. Caso sejam aprovadas neste colegiado, elas avançarão para uma comissão especial, que ainda será constituída, para aprofundar a análise de mérito. Somente após essa fase as PECs serão submetidas ao plenário da Câmara.

A definição do relator e do presidente dessa comissão especial ocorrerá subsequentemente, após a conclusão da tramitação na CCJ, consolidando o caminho legislativo para estas importantes discussões sobre a jornada de trabalho no Brasil.

A expectativa é que a decisão sobre a extinção da escala 6x1, que afeta diretamente a vida de milhões de trabalhadores brasileiros, seja tomada nas próximas semanas, impulsionada pela urgência colocada pela presidência da Casa.

A escala 6x1, que consiste em seis dias de trabalho contínuos seguidos por um dia de descanso, tem sido alvo de críticas por parte de trabalhadores e sindicatos, que apontam para os seus efeitos negativos na saúde física e mental, bem como na qualidade de vida.

A aprovação das PECs em questão representaria uma conquista significativa para a classe trabalhadora, consolidando um avanço em termos de direitos trabalhistas e bem-estar social.

A articulação política em torno destas propostas tem sido intensa, com diversos setores da sociedade civil acompanhando atentamente os desdobramentos na Câmara dos Deputados.

A polarização em torno da escala 6x1 reflete um debate mais amplo sobre os limites da jornada de trabalho na sociedade contemporânea e a busca por modelos que conciliem produtividade com a dignidade e o descanso dos trabalhadores.

A inclusão da matéria em pauta de forma tão célere demonstra a importância que a presidência da Câmara atribui à discussão, reconhecendo a relevância do tema para um contingente expressivo da força de trabalho nacional.

A forma como a pauta foi organizada, com um item aparentemente secundário como principal foco oficial, sugere uma estratégia para garantir a presença dos parlamentares e, assim, viabilizar a discussão das PECs sobre a jornada de trabalho sem que haja a necessidade de abrir uma pauta específica para o tema, o que poderia gerar mais debates e adiar a votação.

A tramitação acelerada, embora necessária para destravar as propostas, também levanta questões sobre a profundidade do debate que poderá ser alcançado nas comissões e no plenário, considerando o curto espaço de tempo disponível. Contudo, a pressão por uma definição sobre a jornada 6x1 é considerável, e a ação do presidente Lira visa responder a essa demanda





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Escala 6X1 Jornada De Trabalho Proposta De Emenda À Constituição (PEC) Câmara Dos Deputados Direitos Trabalhistas

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