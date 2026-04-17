Head Topics

Câmara Acelera Votação de PECs que Fim da Escala 6x1

Política News

Câmara Acelera Votação de PECs que Fim da Escala 6x1
Escala 6X1Jornada De TrabalhoProposta De Emenda À Constituição (PEC)
📆4/17/2026 12:13 PM
📰sbtnews
212 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 105% · Publisher: 51%

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pauta sessão para agilizar análise de propostas que buscam extinguir a jornada de trabalho em escala 6x1. PECs preveem jornada 4x3 e redução para 36 horas semanais. Matéria segue para CCJ e, se aprovada, para comissão especial.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), convocou para esta sexta-feira (17) uma sessão plenária com o objetivo de agilizar a análise de Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que visam extinguir a jornada de trabalho em escala 6x1 . A reunião está agendada para ter início às 10h30 e será realizada em formato semipresencial.

Curiosamente, a pauta oficial da sessão lista apenas um item: um projeto de lei que modifica o Código de Trânsito Brasileiro, tratando da sinalização vertical para travessias de pedestres. No entanto, a manobra regimental de Lira tem como propósito principal acelerar a tramitação das PECs que abordam a jornada 6x1, atualmente em debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Na sessão da última quarta-feira (15), deputados como Lucas Redecker (PSD-RS) e Bia Kicis (PL-DF) optaram pela vista coletiva, solicitando um período adicional para análise detalhada das propostas. Essa ação, por força regimental, implicaria a necessidade de duas sessões plenárias subsequentes para que tais matérias pudessem retornar à pauta de discussão.

As sessões programadas para esta sexta-feira e a anterior cumprem o prazo estipulado para o pedido de vista. Consequentemente, os parlamentares terão a possibilidade de retomar os debates e votar as PECs já na próxima quarta-feira (22), após o feriado de Tiradentes.

O relator designado para as propostas, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA), já elaborou um parecer conjunto que abrange dois textos relevantes. A PEC 8/25, apresentada pela deputada Erika Hilton (PSOL-SP), propõe a adoção de uma jornada semanal de trabalho de quatro dias com três de descanso, pondo fim à escala 6x1 e estabelecendo um limite máximo de 36 horas semanais de trabalho. Paralelamente, a PEC 221/19, de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), sugere a redução gradual da carga horária semanal de trabalho para 36 horas ao longo de uma década.

A próxima etapa crucial para essas propostas será a análise de sua admissibilidade pela CCJ. Caso sejam aprovadas neste colegiado, elas avançarão para uma comissão especial, que ainda será constituída, para aprofundar a análise de mérito. Somente após essa fase as PECs serão submetidas ao plenário da Câmara.

A definição do relator e do presidente dessa comissão especial ocorrerá subsequentemente, após a conclusão da tramitação na CCJ, consolidando o caminho legislativo para estas importantes discussões sobre a jornada de trabalho no Brasil.

A expectativa é que a decisão sobre a extinção da escala 6x1, que afeta diretamente a vida de milhões de trabalhadores brasileiros, seja tomada nas próximas semanas, impulsionada pela urgência colocada pela presidência da Casa.

A escala 6x1, que consiste em seis dias de trabalho contínuos seguidos por um dia de descanso, tem sido alvo de críticas por parte de trabalhadores e sindicatos, que apontam para os seus efeitos negativos na saúde física e mental, bem como na qualidade de vida.

A aprovação das PECs em questão representaria uma conquista significativa para a classe trabalhadora, consolidando um avanço em termos de direitos trabalhistas e bem-estar social.

A articulação política em torno destas propostas tem sido intensa, com diversos setores da sociedade civil acompanhando atentamente os desdobramentos na Câmara dos Deputados.

A polarização em torno da escala 6x1 reflete um debate mais amplo sobre os limites da jornada de trabalho na sociedade contemporânea e a busca por modelos que conciliem produtividade com a dignidade e o descanso dos trabalhadores.

A inclusão da matéria em pauta de forma tão célere demonstra a importância que a presidência da Câmara atribui à discussão, reconhecendo a relevância do tema para um contingente expressivo da força de trabalho nacional.

A forma como a pauta foi organizada, com um item aparentemente secundário como principal foco oficial, sugere uma estratégia para garantir a presença dos parlamentares e, assim, viabilizar a discussão das PECs sobre a jornada de trabalho sem que haja a necessidade de abrir uma pauta específica para o tema, o que poderia gerar mais debates e adiar a votação.

A tramitação acelerada, embora necessária para destravar as propostas, também levanta questões sobre a profundidade do debate que poderá ser alcançado nas comissões e no plenário, considerando o curto espaço de tempo disponível. Contudo, a pressão por uma definição sobre a jornada 6x1 é considerável, e a ação do presidente Lira visa responder a essa demanda

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sbtnews /  🏆 25. in BR

Escala 6X1 Jornada De Trabalho Proposta De Emenda À Constituição (PEC) Câmara Dos Deputados Direitos Trabalhistas

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Relator na CCJ da Câmara dá parecer favorável à PEC do fim da escala 6x1Relator na CCJ da Câmara dá parecer favorável à PEC do fim da escala 6x1Votação no colegiado deve ocorrer nesta quarta-feira, mesmo após o envio de novo projeto pelo governo
Read more »

Relator se manifesta a favor da aprovação da PEC do 6x1 na CCJ da CâmaraRelator se manifesta a favor da aprovação da PEC do 6x1 na CCJ da CâmaraSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Pedido de vista adia análise da PEC da escala 6x1 na CCJ da CâmaraPedido de vista adia análise da PEC da escala 6x1 na CCJ da CâmaraSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Após pedido de vista, CCJ da Câmara adia discussão do fim da escala 6x1Após pedido de vista, CCJ da Câmara adia discussão do fim da escala 6x1O fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
Read more »

Câmara dos Deputados acelera votação de PEC que extingue escala 6x1 na jornada de trabalhoCâmara dos Deputados acelera votação de PEC que extingue escala 6x1 na jornada de trabalhoO presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convocou sessões extras para agilizar a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa acabar com a escala 6x1. A matéria deve ser votada na CCJ na próxima quarta-feira e a expectativa é de que chegue ao plenário até o fim de maio. A PEC propõe a redução da jornada semanal de 44 para 36 horas em até 10 anos. O texto tem parecer favorável do relator na CCJ e, após aprovação na comissão, seguirá para debate em uma comissão especial. Lira priorizou a PEC em relação a um projeto de lei do governo.
Read more »

Escala 6x1: entenda próximos passos após votação em comissão da Câmara ser adiadaEscala 6x1: entenda próximos passos após votação em comissão da Câmara ser adiadaPresidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) disse que proposta será votada na próxima quarta-feira
Read more »



Render Time: 2026-04-17 15:13:07