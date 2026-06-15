Calor intenso e céu aberto em Palmas durante a semana

A previsão meteorológica para Palmas durante a semana, entre segunda-feira (15) e domingo (21), indica calor intenso, céu predominantemente aberto e sem previsão de chuva em nenhum dos dias. As temperaturas variam entre mínimas de 23°C e máximas que chegam a 38°C, com umidade do ar baixa, oscilando entre 25% e 36%. O índice ultravioleta se mantém elevado no início da semana, exigindo atenção à exposição solar.

A semana em Palmas , entre segunda-feira (15) e domingo (21), será de calor intenso, céu predominantemente aberto e sem previsão de chuva em nenhum dos dias.

As temperaturas variam entre mínimas de 23°C e máximas que chegam a 38°C, com umidade do ar baixa, oscilando entre 25% e 36%. O índice ultravioleta se mantém elevado no início da semana, exigindo atenção à exposição solar. Mínima de 24°C e máxima de 37°C.Mínima de 25°C e máxima de 38°C.Mínima de 23°C e máxima de 36°C.Mínima de 24°C e máxima de 36°C





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