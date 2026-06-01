Calor extremo na Copa de 2026: mudar jogos para a noite não basta, alertam especialistas

A Copa do Mundo de 2026 enfrenta o desafio do calor extremo nos EUA, Canadá e México. Temperaturas acima de 32°C podem adiar jogos, mas mudar horários não é suficiente. O calor afeta saúde e desempenho dos atletas, com riscos já vistos em 2025. Medidas mais rígidas são urgentes, mas a política da Fifa é limitada, agindo apenas em WBGT de 32°C, acima do recomendado.

A Copa do Mundo de 2026 será a maior edição de todos os tempos, com 48 seleções disputando o torneio no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

No entanto, o maior adversário dos atletas pode não ser um time rival, mas sim o calor extremo que assolará as cidades-sede durante o verão do Hemisfério Norte. Com temperaturas previstas acima de 32°C em estados como Texas, Califórnia e Flórida, a Fifa já anunciou que poderá adiar partidas caso o índice de calor ultrapasse esse limite.

Porém, especialistas alertam que apenas mudar os horários dos jogos para a noite não é suficiente para mitigar os riscos à saúde dos jogadores e ao desempenho em campo. O calor extremo não é apenas desconfortável: ele representa uma ameaça real à integridade física dos atletas e à qualidade do espetáculo. A última Copa do Mundo na América do Norte, em 1994, já havia dado sinais do perigo.

O atacante alemão Jürgen Klinsmann recordou que jogou em Dallas a 49°C e quase morreu de calor. O técnico da Irlanda, Jack Charlton, foi repreendido por jogar garrafas de água no campo para hidratar seus jogadores. Mais recentemente, durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025, disputada nos mesmos locais, jogadores como Enzo Fernández descreveram as condições como muito perigosas, e o técnico Igor Tudor revelou que dez jogadores pediram substituição em Miami devido ao calor e à umidade.

Estudos mostram que em condições extremas os jogadores percorrem menos distância, realizam menos sprints e se cansam mais rapidamente, aumentando o risco de erros e lesões. Além disso, partidas em clima quente tendem a terminar em disputas de pênaltis, pois times exaustos não conseguem definir o jogo na prorrogação. Para avaliar o estresse térmico, os cientistas utilizam a Temperatura Global de Bulbo Úmido (WBGT), que combina temperatura, umidade, radiação solar e vento.

Entidades como o sindicato mundial de jogadores Fifpro consideram que acima de 28°C de WBGT as partidas devem ser adiadas ou canceladas. Um estudo de 2025 conduzido pelo autor constatou que 14 das 16 futuras cidades-sede da Copa do Mundo provavelmente excederão esse limite em condições típicas de verão. O perigo é maior no meio da tarde, e a Fifa tentou reduzir o risco com a programação de jogos noturnos.

No entanto, essa medida é limitada, pois mesmo à noite a umidade e o calor armazenado no concreto das cidades podem manter o WBGT elevado. Medidas mais rígidas são urgentes, como pausas para hidratação obrigatórias e limite de exposição solar, mas a política atual da Fifa só age quando a temperatura ultrapassa 32°C, um patamar considerado alto demais por especialistas. Sem ações mais robustas, a saúde dos atletas e a integridade da competição ficam em risco





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