Caldeirão com Mion: Churrascão do Mion invasa a telinha com clima dos jogos e música ao vivo

Em uma das matérias, o apresentador Marcos Mion vai até São Paulo encontrar Everaldo Marques, o narrador da TV Globo. Na conversa, Evê comenta sobre sonhar com a profissão de narrador e relembra o início da carreira. Além disso, Mion convida Everaldo a um karaokê, onde a voz dos jogos do Brasil é revelada como um dos seus principais hobbies.
Durante a Copa do Mundo, o programa 'Caldeirão com Mion' invade a telinha com o 'Churrascão do Mion', ao vivo, e direto de uma cidade cenográfica nos Estúdios Globo.
Neste sábado (13), a atração vai trazer o clima dos jogos, incluindo uma decoração festiva, convidados e muita música. Para a estreia, antecedendo o primeiro jogo da seleção brasileira, o grupo Sorriso Maroto comanda o som embalando a torcida com seus grandes sucessos.
'Coração acelerado' e outras atrações da Globo saem da programação durante a Copa do Mundo; veja quando
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