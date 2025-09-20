Caio Bonfim Conquista Ouro Histórico na Marcha Atlética em Tóquio

O atleta brasileiro Caio Bonfim garante medalha de ouro na prova de 20km em Tóquio, superando adversidades e marcando história no atletismo mundial. O resultado histórico consolida sua trajetória vitoriosa e o coloca como o maior medalhista brasileiro na modalidade.

Caio Bonfim gravou seu nome com letras douradas na história do atletismo brasileiro e mundial. Em uma prova repleta de emoções e reviravoltas, o atleta brasiliense de Sobradinho conquistou a inédita medalha de ouro na prova de marcha atlética dos 20km no Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio , no Japão. A performance impressionante de Caio Bonfim culminou com o tempo de 1 hora, 18 minutos e 35 segundos, assegurando o lugar mais alto do pódio e coroando uma trajetória de dedicação e sucesso.

Essa vitória histórica representa um marco para o atletismo nacional, impulsionando a modalidade e inspirando novas gerações de atletas a perseguir seus sonhos e superar seus limites.\Esta conquista é ainda mais significativa pelo fato de ser a segunda medalha de Caio Bonfim nesta edição do Mundial. Na sexta-feira anterior, ele já havia demonstrado sua força e determinação ao conquistar a medalha de prata na prova dos 35km. Com este resultado, Caio eleva o número de medalhas em Campeonatos Mundiais de Atletismo para quatro, somando-se aos dois bronzes conquistados em Budapeste 2023 e Londres 2017, ambos na prova dos 20km. Essa trajetória vitoriosa o coloca no topo do atletismo brasileiro, tornando-o o atleta com maior número de pódios na história da modalidade, superando o renomado Claudinei Quirino, que possui três medalhas em sua coleção. A evolução de Caio Bonfim ao longo da competição foi notável. Ele começou a prova integrando o grupo da frente, mas em determinado momento se viu fora dos 20 primeiros colocados. Contudo, na segunda metade da prova, Caio demonstrou sua resiliência e talento, imprimindo um ritmo forte e escalando posições. Com cerca de 50 minutos de prova, ele já ocupava a quarta posição, liderando o segundo pelotão. Aos 54 minutos, sua determinação o levou a ultrapassar os três primeiros colocados, assumindo a liderança da prova. Por alguns instantes, ele se manteve na frente, mas acabou sendo ultrapassado, caindo para a oitava posição. Mesmo diante das dificuldades, Caio não desistiu.\A prova foi marcada por momentos de intensa competição e reviravoltas. Um dos favoritos ao ouro, o atleta japonês Toshikazu Yamanishi, viu suas esperanças de vitória serem frustradas ao receber três advertências por flutuação, o que resultou em uma punição de dois minutos. Faltando menos de três quilômetros para o final da prova, Caio Bonfim demonstrou mais uma vez sua garra, ultrapassando o francês Gabriel Bordier e o chinês Qian Haifeng, garantindo a quarta posição. Na volta final, ele superou o francês Aurélien Quinion, conquistando o terceiro lugar. A disputa pelo ouro se intensificou nos últimos momentos, com o espanhol Paul McGrath, que liderava a prova, sentindo o desgaste físico. O chinês Wang Zhaozhao assumiu a liderança por um breve período, mas foi rapidamente ultrapassado por Caio Bonfim. O brasileiro, com um sprint final avassalador, entrou no Estádio Nacional do Japão em primeiro lugar, mantendo a posição até a linha de chegada, garantindo a histórica medalha de ouro.





Caio Bonfim Marcha Atlética Ouro Tóquio Atletismo Brasil Mundial

