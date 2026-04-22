Ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, seleciona ex-ministro Roberto Brant, crítico do governo Lula e da polarização, para elaborar seu plano de governo. Caiado intensifica articulações de pré-campanha, com foco no segmento evangélico e possível aliança com Gilberto Kassab.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), selecionou o ex-ministro Roberto Brant para coordenar a elaboração de seu plano de governo para a corrida presidencial.

A escolha de Brant, conhecido por suas críticas ao governo do presidente Lula (PT) e por sua postura contra a polarização política no país, sinaliza a direção que Caiado pretende dar à sua campanha. Brant, que também foi deputado federal por duas décadas, possui uma vasta experiência política e intelectual, tendo servido como ministro da Previdência e Assistência Social durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Atualmente, ele se destaca como articulista, onde frequentemente expressa suas preocupações com a expansão das despesas públicas e o aumento da carga tributária sob a atual administração. Caiado, buscando ampliar seu alcance e fortalecer sua base de apoio, tem intensificado suas articulações políticas, especialmente no segmento evangélico. A mudança de sua base operacional para São Paulo demonstra sua estratégia de focar em regiões-chave e buscar alianças estratégicas.

Além disso, o político considera a possibilidade de ter Gilberto Kassab como vice-presidente em sua chapa, buscando um perfil que complemente suas próprias posições e atraia diferentes grupos de eleitores. A escolha de Brant e as articulações de Caiado refletem um esforço para construir uma plataforma de governo que se posicione como uma alternativa aos extremos da polarização política, buscando soluções pragmáticas e um diálogo mais amplo com a sociedade.

A iniciativa Irineu do GLOBO, que utiliza inteligência artificial para a produção de conteúdo, supervisionada por jornalistas, também se destaca no cenário informativo. Roberto Brant, em seus artigos, tem alertado para os perigos da polarização e da radicalização ideológica, argumentando que esses fatores dificultam a busca por consensos e a resolução de problemas complexos.

Ele expressou preocupação com a possibilidade de uma repetição do confronto entre bolsonaristas e petistas, prevendo que tal cenário resultaria em frustração para uma parcela significativa da população brasileira. A experiência de Brant na Assembleia Nacional Constituinte e como Secretário da Fazenda de Minas Gerais confere credibilidade à sua capacidade de coordenar a elaboração de um plano de governo abrangente e consistente.

A decisão de Caiado de contar com Brant demonstra seu compromisso com a qualidade técnica e a profundidade intelectual em sua campanha presidencial, buscando apresentar propostas sólidas e bem fundamentadas para o eleitorado. A remoção de um agente da PF e a ameaça de Lula sobre reciprocidade adicionam tensão ao cenário político





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