Caiado e Zema sob críticas por campanhas sem inovação; Renan Santos se destaca

Os ex-governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema são criticados pela falta de propostas inovadoras e por não se diferenciarem do bolsonarismo, enquanto Renan Santos, do MBL, aproveita temas negligenciados para se destacar na corrida presidencial.

Os ex-governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema enfrentam duras críticas por sua falta de inovação e coragem nas campanhas presidenciais. Em um cenário eleitoral polarizado entre Lula e Flávio Bolsonaro, ambos os candidatos falham em se diferenciar do bolsonarismo e em apresentar propostas sólidas que justifiquem uma candidatura alternativa.

A ausência de ideias novas frustra eleitores que buscam opções além da repetição do embate entre lulismo e bolsonarismo pela terceira eleição consecutiva. Partidos, analistas políticos e candidatos se acostumaram a uma dinâmica pré-eleitoral que suprimiu de forma dramática qualquer discussão aprofundada sobre projetos estratégicos para o Brasil.

Esse ritual mecanizado consiste em aguardar a próxima pesquisa para, a partir de dados que oscilam pouco e confirmam a tendência de polarização, ditar o próximo post, a frase de efeito e a estratégia de curto prazo. Caiado e Zema percorrem os mesmos roteiros, aparecem nas mesmas agendas e disputam os mesmos chavões, empenhando-se em uma competição incompreensível para ver quem atua melhor como linha auxiliar do bolsonarismo.

Quando se sabe que a única chance de avançar ao segundo turno é substituindo Flávio, torna-se difícil entender a dificuldade de se diferenciar minimamente do discurso do filho de Jair Bolsonaro. Propostas como indulto ou anistia ampla ao ex-presidente são mais críveis e esperadas em Flávio do que naqueles que dizem querer virar a página da direita no país.

A condescendência da dupla com a atuação da família Bolsonaro no episódio das novas tarifas anunciadas por Donald Trump contra o Brasil também salta aos olhos. Creditar tudo ao governo Lula é o discurso óbvio para o senador do PL, que corre o risco de ser responsabilizado pelo revés comercial e pela subserviência aos EUA.

Mas falta coragem mínima a Caiado e Zema para fazer a distinção e mostrar como um governo de direita poderia, de forma soberana, defender os interesses brasileiros sem repetir a postura dos Bolsonaros desde que Eduardo se mudou para o Texas. Existe clara demanda por opções à repetição do confronto bolsonarismo versus lulismo, conforme mostram as pesquisas mensais.

No entanto, não há repertório que faça o eleitor enxergar nesses políticos um caminho com começo, meio e fim para o governo. O que fariam de diferente nas áreas fiscal, ambiental e internacional? A cada entrevista ou postagem, a opção é sempre se mostrar opositor a Lula, algo óbvio, mas nunca como alternativa melhor que o outro nome da própria direita.

O efeito é o eleitor não ver chance de crescimento nas pesquisas, única métrica diante do deserto de ideias novas. A exceção a essa estagnação parece vir de Renan Santos, líder do Movimento Brasil Livre, pré-candidato pelo Missão e concorrente ao posto de outsider. Por não ter passado na política nem vinculação com o sistema, ele aproveita melhor as oportunidades para fustigar Flávio em temas como o financiamento de Daniel Vorcaro ao filme Dark Horse.

Parece ter entendido a lógica básica: a vaga em disputa no segundo turno é a da direita, já que Lula não terá contendores à esquerda. Com militância digital conhecida e familiaridade com temas caros aos jovens e setores conservadores, Renan tem chance de se destacar diante da mesmice e falta de coragem dos concorrentes da velha guarda.

Enquanto Caiado e Zema insistem em repetir fórmulas já desgastadas, Renan oferece uma alternativa que, embora ainda incipiente, ao menos demonstra capacidade de inovar e articular temas negligenciados, como a necessidade de uma direita que se posicione de forma independente e propositiva, sem subserviência a figuras polarizadoras. A esperança de eleitores cansados da mesmice reside agora na capacidade de Renan de capitalizar esse descontentamento e transformá-lo em votos, desafiando a inércia de uma campanha que parece mais preocupada em não desagradar do que em construir um projeto de país





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