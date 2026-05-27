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Caiado e Zema se reúnem em junho para discutir aliança presidencial em 2026

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Caiado e Zema se reúnem em junho para discutir aliança presidencial em 2026
CaiadoZemaAliança Política
📆5/27/2026 9:51 PM
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Ex-governadores articulam possível composição de chapa, considerando a queda de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e a liderança de Lula. Encontro deve ocorrer nos próximos dez dias.

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) anunciou nesta quarta-feira (27) que terá um novo encontro com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema nos próximos dez dias, numa reunião que visa discutir uma possível aliança entre ambos para as eleições presidenciais de 2026.

Em entrevista à Rádio Nova Difusora, em São Paulo, Caiado reforçou a disposição para conversar, descrevendo Zema como uma pessoa aberta ao diálogo, e destacou a necessidade de humildade diante do cenário eleitoral atual, no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) seguem à frente nas pesquisas. Essa articulação ocorre num momento em que ambos os políticos, considerados os nomes mais competitivos da direita depois de Flávio Bolsonaro, buscam aproveitar a recente queda do senador nas intenções de voto para se fortalecerem como alternativas viáveis.

Pesquisa Datafolha divulgada na semana passada apontou Zema com 3% e Caiado com 4%, contra 40% de Lula e 31% de Flávio, que antes tinha 35% e enfrenta críticas após denúncias de recebimento de recursos para um filme sobre seu pai. Nos bastidores, assessores de Caiado defendem que Zema possa integrar a chapa como vice, enquanto aliados de Zema também não descartam a composição, mas ainda não há consenso sobre quem seria o candidato a presidente.

A possibilidade de aliança, contudo, gera divisões dentro do PSD, partido de Caiado. O líder da sigla na Câmara, Antônio Brito, reconheceu o desconforto, mas afirmou que a situação já foi controlada. O cenário indica que, com a redução do diferencial de Flávio Bolsonaro em relação a Lula, há um espaço sendo disputado por outros nomes da oposição, e a dupla busca se posicionar como uma opção consistente, seja em chapa única ou separada, para o pleito de 2026

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Caiado Zema Aliança Política Eleições 2026 Pesquisas Eleitorais

 

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