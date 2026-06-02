Caiado critica Lula e apoia classificação de facções como terroristas pelos EUA

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, defendeu a decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas e criticou o governo Lula pela expansão do crime organizado.

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado , causou repercussão ao afirmar nesta segunda-feira (1º de julho) que as duas maiores multinacionais brasileiras são o Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e o Comando Vermelho (CV).

Em evento realizado em Belo Horizonte, o político defendeu a decisão do governo norte-americano de classificar as facções como organizações terroristas, medida anunciada recentemente pelo presidente Donald Trump. Caiado argumentou que a iniciativa não traz riscos diretos ao Brasil, mas alertou para possíveis retaliações comerciais de países europeus devido ao forte crescimento do narcotráfico brasileiro. O Brasil, segundo ele, se tornou o maior exportador de cocaína para a Europa e os Estados Unidos, o que pode gerar sanções econômicas.

Durante sua fala no evento Eloos, promovido pela Rádio Itatiaia em parceria com a Eloos, Caiado detalhou sua visão sobre a criminalidade no país. Ele destacou que a classificação das facções como terroristas não resolverá o problema de imediato, mas servirá como um importante instrumento de cooperação internacional. O ex-governador aproveitou para criticar duramente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, associando a expansão das organizações criminosas aos mandatos do petista.

Segundo Caiado, em cinco mandatos, as únicas multinacionais que cresceram foram justamente PCC e Comando Vermelho. Ele ainda afirmou que a medida não afetará o mercado financeiro como um todo, apenas as instituições envolvidas em lavagem de dinheiro e narcotráfico.

Além disso, Caiado expressou frustração por não estar no comando do país para propor uma ação semelhante. Ele disse que, caso tivesse assumido a Presidência em 2027, teria encaminhado ao Congresso Nacional uma proposta para declarar essas facções como organizações terroristas. Em suas palavras, as facções ocupam o país, sequestram a vida de milhões de brasileiros e deixam milhares de mães enlutadas.

O pré-candidato também comentou sobre os riscos comerciais, mencionando que países europeus podem usar o argumento do narcotráfico para evitar o acordo Mercosul-União Europeia. Para Caiado, a declaração de Trump é positiva, mas o verdadeiro perigo está nas represálias econômicas que podem surgir. A declaração de Caiado gerou debates acalorados nas redes sociais e entre especialistas em segurança pública. Enquanto uns apoiam a medida, outros criticam a comparação entre facções criminosas e multinacionais.

O ex-governador, conhecido por seu posicionamento firme contra o crime, busca capitalizar politicamente o tema em sua pré-campanha presidencial. A classificação das facções como terroristas pelos EUA é vista por analistas como um gesto simbólico, mas que pode ter implicações práticas no combate ao crime organizado, especialmente no que tange ao compartilhamento de informações e à cooperação jurídica internacional.

No entanto, a medida também levanta questões sobre soberania e possíveis impactos nas relações bilaterais. Para concluir, Caiado reiterou que a única tristeza que tem é não estar na Presidência para propor a mesma ação ao Congresso. Ele defendeu que o Brasil precisa de uma postura mais agressiva contra o crime organizado, e que a classificação como terroristas é um passo necessário.

O evento Eloos, que reúne lideranças do setor leiteiro, acabou sendo palco para um discurso político focado em segurança. A fala de Caiado reflete a polarização política atual, onde o combate ao crime se torna um tema central na disputa eleitoral. Resta saber se a medida americana terá efeitos práticos no Brasil e como o governo Lula responderá a essa classificação





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