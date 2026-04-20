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Cafu analisa desafios de Neymar e a instabilidade na Seleção Brasileira

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Cafu analisa desafios de Neymar e a instabilidade na Seleção Brasileira
NeymarCafuSeleção Brasileira
📆4/20/2026 9:49 AM
📰JornalOGlobo
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O ex-capitão do pentacampeonato, Cafu, discute a incerteza sobre a participação de Neymar na próxima Copa do Mundo e aponta a falta de continuidade como principal problema da Seleção Brasileira.

O ex-jogador e capitão do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira , Cafu , concedeu uma entrevista esclarecedora durante o prestigiado Prêmio Laureus, em Madri, onde atua como um dos embaixadores oficiais. O foco das declarações girou em torno de duas das maiores preocupações do futebol brasileiro atual: a condição física de Neymar Jr. e o futuro da Seleção sob o comando especulado de Carlo Ancelotti.

Segundo o ídolo brasileiro, o maior obstáculo para Neymar não é a sua inegável qualidade técnica ou a sua vontade de vestir a amarelinha, mas sim o fator tempo. A recuperação física do atleta, somada à exigência de alto rendimento que uma Copa do Mundo impõe, cria um cenário de incertezas onde até o próprio jogador possui dificuldades em prever sua presença no próximo ciclo mundialista. Cafu foi enfático ao dizer que a longevidade da carreira de um atleta de elite passa por processos biológicos que não podem ser apressados. Para o ex-lateral, a ausência de Neymar em campo não é apenas uma perda individual, mas um reflexo da falta de planejamento que assola diversas seleções ao redor do globo. O capitão do penta ressaltou que, mesmo para os mais otimistas, a interrupção constante na sequência de jogos de Neymar prejudica a sua forma ideal. Ele explicou que o jogador encontra-se em um momento crítico, onde cada dia conta e a margem de erro para uma preparação adequada é extremamente reduzida. A análise de Cafu traz um tom de cautela necessário, especialmente em um ambiente midiático que muitas vezes pressiona por respostas definitivas que nem a ciência esportiva é capaz de oferecer neste estágio de recuperação do craque brasileiro. Além da situação de Neymar, Cafu não poupou críticas e observações sobre a estrutura atual da Seleção Brasileira. Ele apontou que a instabilidade no comando técnico e a falta de continuidade no trabalho impedem que qualquer treinador, incluindo Carlo Ancelotti, consiga implementar um padrão de jogo competitivo. Para o ídolo, a Seleção carece de uma espinha dorsal definida e de uma sequência de jogos com os mesmos atletas, algo fundamental para o entrosamento e para a assimilação de táticas. Sem tempo de treino e sem a manutenção de um grupo coeso, a equipe nacional acaba sofrendo para encontrar sua identidade, tornando o caminho para as próximas competições internacionais um labirinto de dificuldades técnicas e estratégicas que precisam ser solucionadas urgentemente pela comissão técnica e pela própria confederação

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