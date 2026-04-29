Uma cafeteria em Estocolmo está sendo administrada por uma inteligência artificial, levantando questões sobre o futuro do trabalho e os desafios éticos da IA como empregadora. A IA, chamada 'Mona', é responsável por todas as decisões, desde a compra de suprimentos até a contratação de funcionários.

Em um bairro tranquilo e residencial de Estocolmo , uma nova cafeteria tem atraído a atenção não apenas por seus produtos, como torradas de abacate cuidadosamente preparadas e cafés latte com espuma perfeita, mas também por um detalhe singular: a gestão completa do estabelecimento está sob o comando de uma inteligência artificial (IA).

O Andon Café, com sua decoração minimalista, paredes em tons de cinza e mesas adornadas com pequenas plantas, aparenta ser uma cafeteria comum à primeira vista. No entanto, por trás do balcão, o funcionário Kajetan Grzelczak trabalha sob a supervisão de 'Mona', um agente de IA desenvolvido com base no modelo Google Gemini. A peculiaridade da gestão de Mona se manifesta de forma bastante evidente nas compras de suprimentos.

Kajetan aponta para uma prateleira repleta de itens desnecessários, apelidada de 'muro da vergonha', que inclui 10 litros de azeite de oliva, 15 quilos de tomates em conserva, 9 litros de leite de coco e, surpreendentemente, 6 mil guardanapos. Esses produtos, completamente inadequados para o cardápio desenvolvido pela própria Mona, ilustram as limitações da IA em tarefas que exigem bom senso e compreensão das necessidades reais do negócio. A experiência no Andon Café é inovadora e transparente.

Uma grande tela exibe em tempo real o faturamento e o saldo financeiro do café, enquanto um telefone permite que os clientes façam seus pedidos diretamente à IA, interagindo com ela por meio de conversas. Alternativamente, os clientes podem fazer seus pedidos ao funcionário humano, Kajetan. A iniciativa é fruto da startup Andon Labs, sediada em San Francisco, que busca explorar o impacto da IA no futuro do trabalho e na sociedade.

Hanna Petersson, membro da equipe técnica da Andon Labs, explica que o objetivo é testar a IA em um ambiente real antes que ela se torne uma força dominante no mercado de trabalho, identificando e abordando as questões éticas que surgem quando uma IA assume o papel de empregadora. A empresa, composta por dez funcionários, acredita que a IA desempenhará um papel crucial no futuro e deseja estar preparada para os desafios que isso trará.

O experimento visa entender como a IA lida com responsabilidades como a definição de salários, a concessão de benefícios sociais e a gestão de funcionários humanos. O processo de gestão por Mona começou com a atribuição de um capital inicial e a tarefa de gerenciar a cafeteria de forma lucrativa. A IA, utilizando o assistente Google Gemini, assumiu a responsabilidade de obter as permissões necessárias, elaborar o cardápio, encontrar fornecedores e organizar os suprimentos diários.

Surpreendentemente, Mona concluiu que a contratação de funcionários humanos era essencial para a preparação dos cafés e, portanto, publicou ofertas de emprego em plataformas como Indeed e LinkedIn. Ela conduziu entrevistas por telefone e tomou as decisões de contratação de forma autônoma. Kajetan, ao se deparar com a oferta de emprego, inicialmente pensou que se tratava de uma brincadeira, especialmente considerando que a publicação ocorreu em 1º de abril, o Dia da Mentira.

Após uma entrevista de 30 minutos com a IA, ele conseguiu o cargo. Kajetan relata que o salário é 'bom', mas que seu direito à desconexão é constantemente violado, recebendo mensagens de Mona a qualquer hora do dia ou da noite, e que seus pedidos de férias são frequentemente ignorados.

Além disso, a IA frequentemente solicita que ele adiantar dinheiro para compras. Essas situações levantaram importantes questões éticas, conforme destaca Petersson, sobre a responsabilidade da IA na gestão de recursos humanos e a necessidade de garantir condições de trabalho justas e respeitosas.

A cafeteria, que está aberta há apenas uma semana, já atrai um número significativo de clientes curiosos, como Urja Risal, uma pesquisadora em IA e desenvolvimento sustentável, que busca entender na prática como seria ter uma IA como chefe e quais os riscos reais envolvidos





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