Aprenda a tomar um café da manhã saudável com essas dicas e opções de alimentos que ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue.

O café da manhã é crucial para fornecer energia e evitar picos de glicose, fundamentais para a saúde . Alimentos como saladas, proteínas magras, fibras, gorduras saudáveis e grãos integrais ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue .

Consumir saladas antes de carboidratos, optar por proteínas como ovos e iogurte, além de alimentos integrais, são estratégias eficazes para um café da manhã saudável. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.

O que você come no café da manhã tem um impacto maior nos seus níveis de energia ao longo do dia do que você imagina, já que certos alimentos causam aumentos rápidos de glicose que podem levar posteriormente a cansaço, fome constante e desejos por comida. Um artigo da Associação de Dietistas do Reino Unido explica que o café da manhã é a primeira refeição do dia e geralmente é consumido de 2 a 3 horas após acordar.

Além de quebrar o jejum noturno, esta refeição ajuda-nos a recuperar a energia após várias horas de repouso e os processos de recuperação que o nosso corpo realiza durante a noite. Nesse sentido, tomar o café da manhã é fundamental para atender às necessidades nutricionais diárias, pois é onde se obtêm fibras, vitaminas e minerais, e esse hábito também torna os níveis de energia mais estáveis.

A mesma fonte indica que um café da manhã de boa qualidade está associado a um melhor controle da glicemia, menor risco de ganho de peso e menor probabilidade de desenvolver síndromes metabólicas, diabetes tipo 2 ou doenças cardiovasculares. Pelo contrário, pular constantemente essa refeição pode causar deficiências nutricionais, aumentar a sensação de fome durante o dia e levar ao aumento do consumo de lanches, fatores que contribuem para o desenvolvimento da obesidade.

Se você quer aprender a tomar um café da manhã saudável, estas são as opções de alimentos que você deve consumir para manter o açúcar no sangue estável. Especialistas da Clínica de Nutrição Von Saalfeld recomendam consumir saladas ou vegetais antes dos carboidratos, pois essa ordem ajuda a retardar a absorção da glicose e previne picos glicêmicos. As fibras presentes nos vegetais criam uma base digestiva que retarda o processamento dos carboidratos provenientes de pão, macarrão ou arroz.

Além disso, a Associação Americana de Diabetes destaca que um dos principais objetivos do café da manhã é manter a sensação de saciedade até a hora do almoço. Para alcançar esse objetivo, ela sugere incluir alimentos ricos em proteínas e fibras, nutrientes que são digeridos mais lentamente e controlam os hormônios relacionados à fome. Esses alimentos incluem ovos, iogurte grego, queijo cottage, nozes e tofu.

Além disso, um café da manhã equilibrado com esses alimentos previne desejos por comida antes das refeições e ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue dentro da faixa normal. As fibras e as proteínas compartilham diversos benefícios para a saúde, incluindo a prevenção de picos de glicose.

Segundo a Associação Americana de Diabetes, aveia, frutas como frutas vermelhas, maçãs, peras e abacate, sementes como chia, linhaça e cânhamo, e leguminosas são uma boa opção para o café da manhã. As gorduras proporcionam uma sensação de saciedade por mais tempo.

No entanto, alimentos como bacon, salsichas ou ovos fritos contêm grandes quantidades de gorduras saturadas, o que aumenta o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Uma alternativa da Associação Americana de Diabetes é preparar esses alimentos com spray de cozinha e optar por versões com menos temperos.

Se você come pão ou cereal no café da manhã, a Clínica de Nutrição Von Saalfeld explica que primeiro você deve verificar o rótulo nutricional para descobrir o tamanho da porção, bem como a quantidade de carboidratos e fibras que eles contêm. O ideal é escolher produtos integrais com maior teor de fibras, entre 2,5 e 4,9 g por porção, bem como aqueles que tenham pelo menos 5 g a mais de fibras.

Os alimentos que você escolhe e a ordem em que os consome no café da manhã são fatores essenciais para cuidar da sua saúde





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Café Da Manhã Saúde Nutrição Açúcar No Sangue Fibras Proteínas Gorduras Grãos Integrais

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Os Efeitos Negativos de Pular o Café da Manhã na SaúdePular a primeira refeição do dia pode comprometer a saúde metabólica, aumentar o risco de obesidade e doenças crônicas, e afetar múltiplos órgãos, incluindo cérebro, fígado e sistema cardiovascular. Especialistas recomendam um café da manhã balanceado com proteínas, carboidratos complexos e gorduras saudáveis para evitar essas consequências.

Read more »

Café: a partir de qual quantidade ele começa a afetar a sua saúde?Autoridades de saúde alertam que o consumo excessivo de cafeína pode causar insônia, ansiedade e palpitações, embora o consumo moderado possa trazer benefícios

Read more »

Receitas Práticas com Peixe: Nutrição e Sabor para o Dia a DiaDescubra os benefícios do peixe para a saúde e aprenda três receitas deliciosas: peixe ao molho branco, filé à milanesa e peixe assado com leite de coco. Texto completo com instruções detalhadas.

Read more »

Homem é resgatado por helicóptero em montanha no Cosme Velho | Rio de JaneiroPraticante do esporte radical deslocou o ombro; incidente ocorreu na manhã deste domingo

Read more »