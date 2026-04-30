Cadela ataca e mata outro cão na Praia de Icaraí, em Niterói; animal é resgatado

Um cão pequeno morreu após ser atacado por uma cadela na Praia de Icaraí, em Niterói. O animal, que chegou a ser confundido com um pitbull, foi resgatado e está em uma clínica veterinária. As autoridades investigam o caso.

Um incidente trágico chocou a Praia de Icaraí, em Niterói , na tarde de quarta-feira (29). Uma cadela, inicialmente confundida com um pitbull e apelidada de Shakira em referência à cantora que se apresentará no Rio de Janeiro, atacou e matou um cão menor que passeava com sua tutora.

O ataque, flagrado em vídeos que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, mostra a cadela circulando livremente, sem guia ou focinheira, antes de investir contra o outro animal. A situação gerou grande comoção e preocupação entre os frequentadores da praia. Após o incidente, a cadela foi localizada e resgatada com a ajuda do adestrador Matheus Brasil, acionado por pedestres que testemunharam o ataque. Ela foi levada para uma clínica veterinária para exames e cuidados.

Matheus Brasil relatou que a cadela aparenta ser dócil, mas apresenta sinais de ter tido filhotes recentemente e está machucada, com a pata traseira mancando e a região genital inchada, demonstrando sinais de desespero. A origem da cadela ainda é desconhecida, levantando a possibilidade de abandono ou fuga. As autoridades investigam o caso para determinar se ela possui tutor, se foi abandonada ou se é um animal de rua.

A Prefeitura de Niterói informou que ocorrências envolvendo ataques de cães devem ser registradas na delegacia de polícia, pois podem configurar crimes como lesão corporal ou omissão de cautela na guarda de animal. A legislação municipal (Lei Municipal nº 1.950, de 2002) exige que cães da raça pitbull ou derivados sejam conduzidos por maiores de 18 anos, com guia e focinheira, em locais públicos.

O vereador Daniel Marques, que participou do resgate da cadela, destacou a necessidade de encontrar um lar temporário para ela após a realização dos exames veterinários. O caso reacende o debate sobre a importância da posse responsável de animais e a necessidade de medidas para prevenir ataques e garantir a segurança da população





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