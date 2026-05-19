Caças da FAB não conseguiram capturar objetos voadores não identificados no Brasil

O Ministério da Justiça informou que ao menos 21 objetos voadores não identificados foram detetados na Itália, seguindo o radar do Cindacta. Infelizmente, os caças da Força Aérea Brasileira (FAB) não conseguiram captura-los.
perseguir ao menos 21 objetos voadores não identificados no Brasil, naquela dia, os objetos foram detectados pelos radares do Cindacta (Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo).
No entanto, os caças da FAB não tiveram sucesso em capturá-los. Segundo o Ministério, o episódio teve início quando o operador da torre do Aeroporto de São José dos Campos (SP) observou, com a predominância da tonalidade vermelha, e perguntou ao piloto da torre se ele também 'estava vendo a mesma coisa'. Por causa da velocidade dos objetos , o Coda (Centro de Operações de Defesa Aérea) decidiu enviar os caças para persegui-los e interceptá-los. Porém, nenhum dos cinco caças conseguiu chegar perto dos OVNI
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