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Cabo Frio terá Arena da Copa 2026 com telões e atrações musicais em três bairros

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Cabo Frio terá Arena da Copa 2026 com telões e atrações musicais em três bairros
Arena Da CopaCabo FrioCopa Do Mundo 2026
📆6/10/2026 6:29 PM
📰jornalodia
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A Secretaria Municipal de Eventos de Cabo Frio anunciou a Arena da Copa 2026, com transmissão ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira em telões de LED nos bairros Jardim Esperança, São Cristóvão e Tamoios. Haverá atrações musicais, praça de alimentação e espaços de lazer gratuitos para toda a família.

A Prefeitura de Cabo Frio , por meio da Secretaria Municipal de Eventos, anunciou a realização da Arena da Copa 2026, uma série de espaços públicos equipados com telões de LED para transmissão ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026.

A iniciativa visa descentralizar as comemorações e oferecer à população e aos turistas uma experiência coletiva e festiva. O secretário de Eventos, Weverton Andrade, destacou a importância de criar ambientes seguros e acolhedores para as famílias.

'Queremos que todos possam torcer juntos, com conforto e alegria. A Arena da Copa será um ponto de encontro para celebrar o futebol e a união', afirmou. A expectativa é que milhares de pessoas participem das atividades, que incluem não apenas a transmissão das partidas, mas também shows musicais, praça de alimentação e áreas de convivência. A estrutura será montada em três regiões estratégicas da cidade.

No Jardim Esperança, a arena ocupará a Rua Ezio Cardoso da Fonseca, enquanto em São Cristóvão os torcedores poderão se reunir na Praça São Cristóvão. Em Tamoios, o Ginásio Poliesportivo sediará a Arena da Copa Tamoios, que contará com programação especial após os jogos. As transmissões começarão no dia 13 de junho, com a estreia do Brasil contra Marrocos, seguidas pelos confrontos contra Haiti em 19 de junho e Escócia em 24 de junho.

Todos os eventos têm entrada gratuita e os portões abrirão horas antes das partidas para garantir o acesso do público. Além dos telões, cada local terá infraestrutura de som, iluminação e banheiros químicos. A Arena da Copa também oferecerá opções de lazer para toda a família. Após cada jogo, artistas locais se apresentarão em palcos montados nas arenas, com repertório variado que inclui samba, pagode e MPB.

A praça de alimentação contará com food trucks e barracas de comidas típicas, como churrasco, pastel e bebidas geladas. Para as crianças, haverá espaços com brinquedos infláveis e atividades recreativas. A iniciativa busca fomentar o turismo na região, já que Cabo Frio é um destino popular durante o inverno. O secretário Weverton Andrade ressaltou que a segurança será reforçada com agentes da Guarda Municipal e policiamento ostensivo.

A população espera que o evento repita o sucesso de edições anteriores, como a Copa de 2022, que reuniu multidões nas ruas da cidade. A Arena da Copa 2026 promete ser um marco na história esportiva e cultural de Cabo Frio, fortalecendo o espírito de comunidade e a paixão nacional pelo futebol

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