Cabo Frio e INCRA Iniciam Parceria para Fortalecer Comunidades Quilombolas

Secretaria de Cultura de Cabo Frio e INCRA unem esforços para promover políticas intersetoriais, resgatar direitos e impulsionar o desenvolvimento das comunidades quilombolas no município.
Cabo Frio - Na manhã desta sexta-feira (19), a Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio recebeu uma comitiva do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA , para discutir ações voltadas às comunidades quilombolas do município. O encontro representa um marco inicial na articulação para fortalecer a política intersetorial municipal, visando resgatar direitos e promover a inclusão em diversas áreas cruciais, como cultura, saúde, educação e turismo.
A reunião contou com a presença do Secretário de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, acompanhado por técnicos do INCRA, membros da Coordenadoria Geral de Assuntos Fundiários – COGEAF, do Instituto Municipal do Patrimônio Cultural – IMUPAC e da Superintendência de Políticas de Igualdade Racial – SUPIR. \Segundo o Secretário Carlos Ernesto Lopes, as comunidades quilombolas de Cabo Frio permaneceram negligenciadas por um período superior a 11 anos. Ele enfatizou o compromisso da atual gestão em demonstrar respeito e responsabilidade para com os quilombos do município, reconhecendo a sua história, cultura e a importância que possuem para o desenvolvimento local. Elisa Cunha, chefe da divisão de territórios quilombolas do INCRA/RJ, informou que já estão em andamento estudos para identificar e delimitar as comunidades de São Jacinto, Maria Romana e Fazenda Espírito Santo. Esses estudos abrangem pesquisas antropológicas conduzidas pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com financiamento do Ministério da Igualdade Racial, e contam com o suporte técnico do INCRA para fins de regularização fundiária. A iniciativa busca não apenas garantir o direito constitucional aos territórios, mas também valorizar o patrimônio cultural e histórico dessas comunidades, reconhecendo seu papel fundamental na formação da identidade local. Além disso, o potencial turístico quilombola foi destacado como uma oportunidade para o desenvolvimento sustentável, que respeite as tradições e os modos de vida das populações quilombolas. A colaboração entre a Secretaria de Cultura de Cabo Frio e o INCRA sinaliza um novo horizonte para as comunidades quilombolas da cidade, que há décadas lutam por visibilidade, reconhecimento territorial e políticas eficazes de reparação histórica.\De acordo com Elisa Cunha, a reunião em Cabo Frio foi avaliada positivamente. Ela ressaltou a importância da construção de um diálogo significativo com o município, visando assegurar que as políticas públicas atinjam efetivamente as comunidades quilombolas. A união de esforços, conforme enfatizado, é crucial para garantir dignidade, a preservação cultural e a inclusão social. Este esforço conjunto visa impulsionar a valorização do patrimônio cultural e histórico dessas comunidades, reconhecendo seu papel essencial na construção da identidade local. A parceria também busca explorar o potencial turístico quilombola como um caminho para o desenvolvimento sustentável, mantendo o respeito pelas tradições e os modos de vida das populações. A reunião em Cabo Frio representa, portanto, um passo significativo rumo ao reconhecimento e à valorização das comunidades quilombolas, marcando o início de um ciclo de esperança e progresso para essas importantes comunidades
Quilombolas Cabo Frio INCRA Cultura Territórios Inclusão Social
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
Ana Carolina é atração confirmada na 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Cabo FrioJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.
Consulte Mais informação »
A lenda do Uruguai que tentará parar Arrascaeta em Flamengo x EstudiantesFlamengo e Estudiantes iniciam confronto pela Libertadores nesta quinta-feira (18), ao vivo no Disney+!
Consulte Mais informação »
Onda de calor será seguida de frio: como fica o tempo nos próximos diasSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Consulte Mais informação »
Petrobras, WEG e Statkraft iniciam operação de maior turbina eólica do paísSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Consulte Mais informação »
Equipe da Guarda Civil se destaca no Cabo Frio National Open de Jiu-JitsuJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.
Consulte Mais informação »
Feira de adoção de animais será realizada neste sábado (20) no Centro de Cabo FrioJornalista (Facha), Bacharel em História (UVA), especializada em Marketing Político e Eleitoral (ESPM). Colunista e analista política / Vasta experiência e habilidade em todas as editorias, em especial, política.
Consulte Mais informação »