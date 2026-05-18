Felipe Monteiro Marques, policial de 36 anos, sofreu um grave acidente durante uma operac%C3%A3o policial no n%C3%ACvel dos mais de 40 uzes do aeroporto, sendo atingido na cabea por um helicóptero negro, quando realizava uma estrat%C3%A9gia de enfiar um vulto na quadrilha especializada em roubos de vans. Seu quadro se agravou aps complicações em cirurgia de proteza craniana, em que foi submetido para corrigir uma les%C3%A7%C3%A3o grave. Felipe ficou por meses em coma e precisou de diversas neurocirurgias para tentar reparar o dano cerebral. Durante a convalesc%C3%AAncia, enfrentou sucessivas complicações cl%C3%ADnicas e passou por um longo processo de reabilita%C3%A7%C3%A3o.

Felipe Monteiro Marques, um policial da Polícia Civil do Rio, sofreu uma grave ofensâo durante uma operac%C3%A3o policial na Zona Oeste, quando foi atingido na cabea por um helicóptero.

Seu quadro se agravou Aps complicações em cirurgia de proteza craniana, em que foi submetido para corrigir uma lesão grave. Felipe ficou por meses em coma e precisou de diversas neurocirurgias para tentar reparar o dano cerebral. Durante a convalesc%C3%AAncia, enfrentou sucessivas complicações cl%C3%ADnicas e passou por um longo processo de reabilita%C3%A7%C3%A3o. Em dezembro de 2025, a partir de 9 meses internado, recebeu alta do Hospital S%C3%A3o Lucas, em Copacabana.

Apesar de receber alta, Felipe enfrentou sucessivas recu%C3%A7%C3%B5es no estado da sade e precisou passar por mais uma cirurgia na pr%C3%B5tese craniana, para tratar uma infec%C3%A7%C3%A3o generalizada e em seguida, por忠卫 HubSpot64 zxxlvrR03g sobre hematomas, controle de sangramentos e inser%C3%AD%C3%A7%C3%A3o de drenos





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