Cármen Lúcia Defende Análise Crítica do STF e Destaca Importância da Legitimidade

A ministra Cármen Lúcia enfatiza a necessidade do STF em analisar as críticas e questionamentos recebidos, destacando a importância da legitimidade da Corte perante a sociedade. A discussão sobre ética no STF ganha relevância com a revelação de relações financeiras de ministros.

A ministra Cármen Lúcia , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), ressaltou em pronunciamento nesta segunda-feira (13) a necessidade do STF em analisar cuidadosamente as críticas e questionamentos que a Corte recebe. Ela argumentou que, com a criação da TV Justiça e a transmissão ao vivo dos julgamentos, os ministros se tornaram mais expostos, resultando em um aumento nas críticas e cobranças. Para Cármen Lúcia , essas críticas são relevantes e devem ser ouvidas e avaliadas pelos membros da Corte.

A ministra enfatizou que os ministros são servidores da sociedade e que suas ações devem ser constantemente legitimadas pela população, reiterando a importância da transparência e da prestação de contas. A fala ocorreu durante uma palestra em São Paulo, que abordava o aprimoramento da jurisdição constitucional no Brasil. Na ocasião, a ministra também expressou sua percepção de que existe, entre seus colegas da Corte, a disposição de debater e aprofundar a análise dessas críticas. Cármen Lúcia afirmou: “É preciso que o Supremo se debruce sobre cada questão. Vejo nos ministros a vontade de se debruçar, de verificar. Porque não interessa a ninguém que a gente não seja legitimado permanentemente. A legitimação não é apenas para ingressar no Supremo, mas também para a permanência, pois somos servidores da sociedade”. Ela também mencionou seu papel como relatora da proposta de código de ética dos ministros do STF, uma iniciativa defendida principalmente pelo presidente da Corte, Edson Fachin. Este conjunto de regras tem sido objeto de debate desde o ano passado, mas ainda encontra resistência por parte de alguns ministros. O debate em torno da criação de um código de ética ganhou destaque devido às revelações de relações financeiras de ministros com o Banco Master. O Banco Master está sob investigação no STF por alegações de fraudes, o que intensificou o interesse público na questão da ética no Judiciário. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci, teria firmado um contrato de R$ 129 milhões com Daniel Vorcaro, proprietário do banco. Adicionalmente, mensagens extraídas do celular do ex-banqueiro revelam uma suposta troca de mensagens entre Vorcaro e Alexandre de Moraes. No caso do ministro Dias Toffoli, ele é sócio da empresa Maridt, que vendeu participação no Resort Tayayá ao Fundo Arleen, ligado à rede empresarial do Banco Master. Essas informações contribuíram para o aumento da pressão por maior transparência e por um reforço nos mecanismos de controle e ética dentro do STF, evidenciando a necessidade de responder às críticas e de fortalecer a legitimidade da Corte perante a sociedade





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