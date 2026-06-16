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Cúpula do G7 em Évian: Tensões Diplomáticas e a Busca por Cooperação Prática no Estreito de Ormuz

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Cúpula do G7 em Évian: Tensões Diplomáticas e a Busca por Cooperação Prática no Estreito de Ormuz
G7Évian-Les-BainsDonald Trump
📆6/16/2026 2:25 AM
📰CNNBrasil
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A reunião dos líderes do G7 na França acontece em ambiente de forte tensão, especialmente com relação aos EUA. As metas são modestas, focando em evitar constrangimentos e promover cooperação prática na segurança marítima do Estreito de Ormuz.

Os líderes do G7, o grupo das sete nações mais industrializadas do mundo, iniciaram sua reunião cúpula na cidade de Évian-les-Bains, na França , em um contexto marcado por significativas tensões diplomáticas e um crescente distanciamento entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , e seus aliados tradicionais europeus.

Esta edição do encontro ocorre sob a sombra de interações históricas difíceis entre Trump e outros líderes do grupo, onde a busca pela manutenção de um diálogo civilizado se tornou a prioridade máxima, superando a expectativa por grandes acordos ou comunicados conjuntos ambiciosos. Analistas observam que, dada a postura imprevisível e frequentemente confrontativa de Trump nas cúpulas anteriores, os demais governantes chegaram a esta reunião com metas extremamente modestas: essencialmente, evitar constrangimentos públicos, garantir que Trump não abandone o evento prematuramente e minimizar a possibilidade de críticas ou ataques diretos durante ou depois da cúpula, especialmente nas redes sociais.

Referem-se a momentos anteriores, como a icônica foto em que vários líderes olhavam para Trump com expressões de contrariedade, refletindo o clima de desconforto que frequentemente permeia essas reuniões. A partir dessa experiência traumática, a 'barra' para o sucesso desta cúpula foi rebaixada drasticamente, focando na simples manutenção de um mínimo de harmonia aparente.

O cenário internacional agravante, com os bombardeios israelenses contra o Irã e o subsequente envolvimento dos EUA em ataques a instalações nucleares, adiciona camadas de complexidade e instabilidade à already delicada dinâmica do G7. Nesse contexto, a questão central que domina as discussões extra-oficiais é a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, uma via marítima crítica para o fornecimento global de petróleo, após os recentes incidentes e tensões entre Irã e potências ocidentais.

A França se destaca como a maior potência naval entre os países europeus, com 17 embarcações de guerra, enquanto o Reino Unido possui cerca de oito. Ambos os países já sinalizaram disposição para colaborar, seja escoltando navios mercantes no estreito ou realizando operações de desminagem, após o encerramento do conflito direto.

Essa disposição prática para lidar com a segurança marítima é vista como o tema mais concreto e urgente da cúpula, representando uma possível área de convergência em meio às divisões mais amplas. A recusa dos aliados europeus em apoiar incondicionalmente os EUA em um enfrentamento direto com o Irã, com base na não invocação do Artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) devido à ausência de um ataque direto aos EUA, teria deixado Trump 'extremamente irritado'.

No entanto, paradoxalmente, essa inflexibilidade dos parceiros pode ser o que estimula uma busca por áreas de cooperação mais limitadas, como a segurança no Golfo, onde interesses práticos se sobrepõem às divergências políticas. Portanto, a reabertura segura do Estreito de Ormuz para o fluxo normal de navios e cargueiros tornou-se a principal expectativa imediata e a métrica de sucesso mais realista para esta cúpula do G7, segundo a análise de especialistas como o professor de relações internacionais Lincoln Sant'Anna.

A cobertura jornalística deste evento se baseia em reportagens apuradas e checadas por equipes especializadas, garantindo a precisão das informações, com o texto final revisado pela redação

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