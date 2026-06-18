Cão farejador Hulk receberá Medalha Tiradentes por apreensão de 48 toneladas de maconha

Pela primeira vez, um animal será condecorado com a maior honraria do Rio de Janeiro. O pastor-belga malinois Hulk, do BAC, localizou uma carga recorde de maconha escondida em uma cisterna no Complexo da Maré. A cerimônia também homenageia policiais e o sargento condutor do cão.

O cão farejador Hulk, integrante do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, será agraciado com a Medalha Tiradentes , a mais alta honraria concedida pelo estado.

A cerimônia está marcada para ocorrer na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e também homenageará os policiais que participaram da operação no Complexo da Maré, em abril deste ano, que resultou na apreensão recorde de 48 toneladas de maconha. Pela primeira vez na história, um animal receberá essa condecoração, o que exigiu uma adaptação no formato da medalha, que foi produzida em formato de osso e será fixada em uma coleira especial para o cão.

Além da Medalha Tiradentes para Hulk, o sargento Waldemar de Oliveira Souza, condutor e parceiro do animal nas operações, receberá a Medalha São Francisco de Assis. Também estão previstas Moções de Aplausos, de autoria do vereador Rogério Amorim (PL), destinadas aos policiais e ao BAC pelo sucesso da ação. A apreensão histórica ocorreu na favela Nova Holanda, parte do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

A droga, avaliada em aproximadamente 50 milhões de reais, estava escondida dentro de uma cisterna concretada no alto de um edifício abandonado. O pastor-belga malinois Hulk, então com quatro anos, demonstrou agitação ao passar pelo local, indicando o ponto para os agentes. Os policiais inicialmente não desconfiavam, pois o local estava totalmente fechado. A partir do sinal do cão, foi necessário quebrar a parede de concreto para acessar o material.

A ação, que contou com mais de 250 policiais de unidades especiais como Bope, BPChq, Recom e BTM, teve no faro de Hulk o momento crucial para o sucesso da missão. A droga teria origem em países sul-americanos fronteiriços com o Brasil e percorrido cerca de 1,7 mil quilômetros até o Rio. Doado à corporação ainda filhote, Hulk começou seu treinamento aos seis meses e, desde então, desenvolveu uma rotina de disciplina e estímulos constantes.

Sob a responsabilidade do sargento Waldemar, o cão acumula mais de 200 atuações na localização de drogas e armas. No BAC, onde cerca de 80 animais compõem o efetivo, Hulk se destaca pela precisão e agilidade, mesmo em locais sem sinais visíveis de irregularidades. O faro canino é scientificamente até mil vezes mais sensível que o humano, o que permite a detecção de substâncias em compartimentos fechados, estruturas concretadas ou áreas de difícil acesso.

O comportamento agitado e a resposta rápida aos comandos são suas marcas registradas. A premiação com a Medalha Tiradentes, em formato de osso e adaptada para ser usada em coleira, simboliza o reconhecimento a um trabalho que une tecnologia biológica e treinamento rigoroso, resultando em impacto significativo no combate ao tráfico de drogas no estado do Rio de Janeiro





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