BYD lança Atto 2 DM-i flex, primeiro híbrido plug-in flex do segmento de SUVs compactos no Brasil

A chinesa BYD faz estreia no segmento mais vendido do Brasil, o de SUVs compactos, com o Atto 2 DM-i flex,primeiro híbrido plug-in flex do mercado nacional, que combina motorização elétrica, híbrida eflex, com preço competitivo e autonomia superior a mil km no modo combinado.

A montadora chinesa BYD anunciou oficialmente sua entrada no competitivo segmento de SUVs compactos no Brasil, o que representa 40% do mercado automotivo nacional. O modelo escolhido para essa estreia é o Atto 2 DM-i flex, que também marca a primeira incursão da marca no mercado de carros flex, veículos capazes de rodar tanto com etanol quanto com gasolina.

O evento de lançamento foi realizado em grande estilo, no Nubank Parque, estádio do Palmeiras em São Paulo, onde a empresa comparou o novo carro a um craque que chega para virar o jogo, sinalizando sua ambição de liderar o setor. O preço anunciado de R$ 149.990 posiciona o veículo de forma competitiva em relação aos modelos já estabelecidos, combinando tecnologia híbrida plug-in e a versatilidade do combustível flex, uma combinação que pode atrair uma ampla parcela do consumidor brasileiro.

A estratégia da BYD desafia o ceticismo inicial do mercado, recordado por Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD Brasil, que lembrou que há três anos muitos duvidavam da viabilidade dos carros elétricos no país devido à falta de infraestrutura de recarga. O Atto 2 DM-i flex oferece autonomia elétrica de 110 quilômetros, suficiente para o deslocamento diário da maioria dos usuários, e mais de mil quilômetros no modo combinado híbrido, eliminando a ansiedade com a recarga.

Além disso, o veículo traz recursos tecnológicos que podem ser diferenciais competitivos, como detecção de ponto cego e de placas de trânsito, além de um sistema de freio regenerativo especialmente útil para descidas de serra, que além de reduzir o desgaste dos freios tradicionais, recarrega a bateria. O lançamento consolida a presença da BYD em um dos segmentos mais importantes do Brasil e reforça a tendência de eletrificação e flexibilidade energética na frota nacional





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