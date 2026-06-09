Butantan Reafirma Segurança da Vacina contra Dengue Após Suspensão Temporária

Diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás, garante que vacina contra dengue continua segura e eficaz, com proteção de até 80% contra formas graves. A afirmação ocorre após suspensão temporária da aplicação pelo Ministério da Saúde devido à investigação de 42 eventos adversos graves, incluindo duas mortes. O texto aborda os detalhes da farmacovigilância, estatísticas de reações, recomendações para vacinados e os próximos passos da investigação.

O diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás, em entrevista à GloboNews, tranquilizou a população que já foi imunizada com a vacina contra a dengue desenvolvida pela instituição.

Ele afirma que os vacinados podem ficar absolutamente descansados, pois a vacina oferece proteção comprovada: 65% de eficácia contra a doença em geral e 80% contra a dengue grave, cinco anos após a aplicação. Esta declaração surge na sequência da suspensão temporária do uso do imunizante, anunciada pelo Ministério da Saúde na segunda-feira (8), após o registro de 42 casos de reações severas possivelmente associadas à vacina, incluindo duas mortes sob investigação.

Até 30 de maio, haviam sido aplicadas aproximadamente 500 mil doses, majoritariamente em profissionais de saúde (cerca de 417 mil). A suspensão foi uma medida de precaução, baseada nos princípios da farmacovigilância, que é o monitoramento contínuo da segurança de vacinas e medicamentos após sua introdução no mercado. O Ministério da Saúde, em conjunto com o Butantan e a Anvisa, decidiu interromper a aplicação de novas doses até que as investigações sobre os eventos adversos graves sejam concluíd.

Dos 500 mil vacinados, foram notificadas 3.703 reações adversas, o que corresponde a 0,7% do total. Desses, 42 foram considerados graves (0,008% do total) e estão sendo analisados. O diretor do Butantan ressaltou que, passados 21 dias da vacinação, o indivíduo já desfruta do benefício máximo da proteção demonstrada nos estudos de fase 3.

Para aqueles que foram vacinados recentemente, menos de 21 dias, a orientação é estar atento a sintomas como febre alta, dor abdominal intensa, vômitos persistentes e procurar atendimento médico imediatamente, comunicando a recente imunização. Kallás defendeu a vacina como uma ferramenta essencial no combate à dengue, doença que historicamente causa grandes epidemias no Brasil. Ele comparou a situação atual com outras vacinas que, ao longo da história, também enfrentaram períodos de revisão devido a eventos adversos raros.

Para ele, a análise de risco-benefício, até o momento, é favorável ao uso do imunizante. No entanto, enfatizou que as evidências científicas e o aprofundamento das investigações é que determinarão a continuidade e a ampliação do uso da vacina no país. O Instituto Butantan se comprometeu a seguir as orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa, suspendendo preventivamente a aplicação para uma reavaliação da estratégia vacinal.

O governo federal garantiu que tem confiança na capacidade técnica e científica do Butantan para conduzir as investigações, as quais serão submetidas ao Comitê de Farmacovigilância Nacional. Enquanto isso, estados e municípios devem suspender a aplicação de novas doses, mas o foco agora está no acompanhamento dos já vacinados e na elucidação dos casos graves notificados





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