Buscas por adolescente desaparecido no Morro do Maluf em Guarujá são intensificadas

Equipes do GBMar retomaram as buscas por um jovem de 15 anos que desapareceu após ser levado pela maré na região do costão do Morro do Maluf, no Guarujá. Uma adolescente foi resgatada com vida.

As operações de busca pelo adolescente de 15 anos que desapareceu nas águas do litoral paulista foram retomadas na manhã desta terça-feira, mobilizando equipes especializadas do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) no Guarujá .

O incidente ocorreu na noite da última segunda-feira, 20, quando o jovem se encontrava na região conhecida como costão do Morro do Maluf, um ponto frequentemente visitado por turistas na Praia de Pitangueiras, mas que apresenta riscos geográficos significativos, especialmente devido à força da maré e à instabilidade das pedras. Acompanhado por uma amiga de mesma idade, o rapaz foi surpreendido por uma onda inesperada que os arrastou para o mar, desencadeando uma operação de resgate complexa que durou várias horas durante o período noturno até ser interrompida por limitações de visibilidade. Durante o atendimento inicial, os guarda-vidas, que foram acionados por volta das 18h30, conseguiram localizar e resgatar a adolescente que acompanhava o rapaz. Felizmente, ela foi encontrada consciente, apresentando apenas escoriações leves e sem complicações respiratórias graves decorrentes de afogamento. Após o resgate da jovem, os esforços foram imediatamente concentrados na tentativa de localizar o rapaz, utilizando embarcações e equipamentos de busca marítima para varrer uma área ampla ao redor do local do acidente. Apesar do empenho das equipes, a forte correnteza e a baixa luminosidade da noite prejudicaram o sucesso imediato da missão. Conforme o protocolo de buscas prolongadas estabelecido pelo GBMar, a operação pode se estender por até quatro dias, dependendo das condições meteorológicas e das correntes marítimas da região, que são monitoradas continuamente. Este episódio trágico serve como um alerta contundente para banhistas e turistas sobre os perigos inerentes aos ambientes aquáticos de acesso não supervisionado. O Grupamento de Bombeiros Marítimo enfatiza que as regiões de costão possuem características naturais traiçoeiras, onde o mar pode subir rapidamente ou gerar correntes de retorno capazes de arrastar até mesmo nadadores experientes. A corporação recomenda enfaticamente que a população evite áreas não sinalizadas, que frequentemente carecem de vigilância próxima dos guarda-vidas. É fundamental respeitar as normas de segurança, observar a sinalização de bandeiras nas praias e evitar aproximar-se de pedras ou falésias em momentos de mar agitado. As autoridades reforçam que, em caso de emergências, o contato deve ser feito prontamente através dos canais oficiais de socorro, garantindo que o tempo de resposta seja o menor possível para salvar vidas





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